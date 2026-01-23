Почему свет в Украине так часто отключают? Электрик объяснил на пальцах (видео)

Энергоснабжение в пострадавших районах зачастую восстанавливают поэтапно

Многие задаются вопросом, почему после обстрелов в Украине происходят отключения электроэнергии, даже если электростанции продолжают работать. Ключевая проблема часто заключается не в самой генерации электроэнергии.

Что нужно знать:

Отключения — из-за поврежденных распределительных станций

Свет включают по очереди, чтобы избежать перегрузки и повреждений

Восстановление требует времени — свет возвращается постепенно

Соответствующее видео было опубликовано на странице электрика ampere_rivne в TikTok. По его словам, когда ракета попадает в распределительную станцию, это можно сравнить с тем, как будто в доме вырвали электрический щиток.

То есть, у вас останутся розетки и будут целыми все провода, но электроэнергию просто некуда передавать.

Специалист добавил, что восстановление таких объектов требует времени. Станции включают по очереди, чтобы избежать перегрузок и новых аварий.

"Если все сразу включишь, то все сгорит. Потому и нет у нас света, потому что побили распределительные станции. Атомная работает, линии все целы, провода есть, но распределительные побиты. Потому по порядку включают свет", — объяснил он.

