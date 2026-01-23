Чому світло в Україні так часто вимикають? Електрик пояснив на пальцях (відео)

Енергопостачання у постраждалих районах найчастіше відновлюють поетапно

Багато хто цікавиться, чому після обстрілів в Україні відбуваються відключення електроенергії, навіть якщо електростанції продовжують працювати. Ключова проблема часто полягає не в самій генерації електроенергії.

Що потрібно знати:

Відключення — через пошкоджені розподільчі станції

Світло включають по черзі, щоб уникнути перевантаження та пошкоджень

Відновлення вимагає часу — світло повертається поступово

Відповідне відео було опубліковано на сторінці електрика ampere_rivne у TikTok. За його словами, коли ракета потрапляє до розподільчої станції, це можна порівняти з тим, ніби у будинку вирвали електричний щиток.

Тобто, у вас залишаться розетки і будуть всі проводи, але електроенергію просто нікуди передавати.

Фахівець додав, що відновлення таких об’єктів потребує часу. Станції включають по черзі, щоб уникнути перевантажень та нових аварій.

"Якщо все одразу ввімкнеш, то все згорить. Тому і немає у нас світла, тому що побили розподільчі станції. Атомна працює, лінії всі цілі, проводи є, але розподільні побиті. Тому по порядку вмикають світло", — пояснив він.

