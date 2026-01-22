Сколько часов света и каких очередей отключений ожидать в Киеве на следующей неделе: прогноз экспертов

Названы сроки, когда графики отключений станут прогнозируемыми

Киев уже более 2 недели живет по жестким графикам выключения света , и это в лучшем случае. Ведь в части столицы вообще невозможно предусмотреть, когда она появится – действуют экстренные отключения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы вывести Киев из этого хаоса и вернуть хотя бы жесткие, но прогнозируемые графики.

Когда киевляне смогут вернуться к стабильным графикам, сколько часов света будут жители столицы в ближайшее время, и что означают разные очереди отключений — от одной до шести, выяснял "Телеграф".

Какая ситуация со светом в Киеве сейчас

Ситуация в энергосистеме Киева остается очень сложной — света нет по 16 часов в сутки и больше. Это самый худший из возможных сценарий, который означает критический дефицит электроэнергии.

Над восстановлением света и тепла работали 160 бригад энергетиков, говорят в Штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Задача поставлена четкая: выйти на этот режим в ближайшие дни.

Следующая неделя действительно может принести облегчение, но есть одно важное условие

Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины, объясняет: точно предсказать, когда Киев вернется к графикам плановых отключений, невозможно.

Александр Голиздра

"На следующей неделе должно быть легче, чтобы только снова россияне не ударили сильно", — говорит эксперт.

12 часов со светом в сутки вместо 8? Какими будут графики следующей недели

Александр Голиздра прогнозирует, что при отсутствии новых ударов графики могут составлять примерно 3-3,5 очереди. Это значит, что киевляне будут иметь свет около 12 часов в сутки. Эксперт отмечает: это немного жестче, чем было месяц назад, к новогодним праздникам.

Где-то 3-3,5 очереди, 12 часов со светом в сутки, то есть немного жестче, чем до НР, то есть месяц назад, Александр Голиздра.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, подтверждает такие прогнозы и добавляет важную деталь: "Я могу надеяться, что где-то за 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику. Электричество будет доступнее таких температур. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа".

Александр Харченко

Почему Киев оказался в самой плохой ситуации

Харченко объясняет причины, почему столица оказалась в таком сложном положении: "Да, потому что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время не представляется возможным. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже достаточно много повреждений".

Когда Киев сможет отказаться от графиков вообще

Александр Голиздра говорит, что на восстановление сетей передачи и распределения электроэнергии до условного состояния "до октября 2025 года" уходит несколько месяцев. Еще труднее спрогнозировать сроки восстановления генерации, но это тоже месяцы работы.

Следовательно, даже при самых оптимистичных сценариях Киев не сможет вернуться в нормальный режим работы без графиков отключений в ближайшее время. Энергетики работают над тем, чтобы хотя бы сделать эти графики предсказуемыми и менее жесткими.

Что означают очереди отключений: сколько часов без света при разных сценариях

Очереди отключений и часы без света

Сейчас в Украине действует система с шестью очередями отключений. Количество одновременно вводимых очередей зависит от дефицита электроэнергии в системе.

Когда дефицит невелик, отключают одну очередь. Это означает до 4 часов без света в день. Когда дефицит растет, вводят две очереди (8 часов без света) или три очереди (12 часов без света).

Если ситуация становится критической и вводится 5-6 очередей одновременно, это означает худший возможный сценарий. Энергосистема работает на грани своих возможностей, графики становятся непредсказуемыми, а света может быть не более 16 часов подряд. Энергетики в такой ситуации пытаются сбалансировать систему и предотвратить ее полную остановку.

Именно такой режим, когда действуют экстренные (аварийные) отключения на 6 очередей из 6, Киев переживает сейчас. Поэтому даже переход к жестким графикам с 3-3,5 очередями, когда свет будет 12 часов в сутки, станет значительным облегчением для жителей столицы.

