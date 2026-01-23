Промокод на такси в Монобанке: сколько можно сэкономить в Uklon (фото)

Есть подробная инструкция, как им воспользоваться

Клиенты Монобанка могут получить приятный бонус на поездки Uklon, но не все знают, как им воспользоваться. Есть простой способ получить скидку в 70 гривен, и он доступен прямо из приложения.

Пошаговую инструкцию показала одна из пользовательниц на своей странице в Threads. Она добавила соответствующие скрины, чтобы не запутаться.

Чтобы получить скидку, нужно открыть приложение Монобанк и нажать внизу кнопку "Еще". Далее выбрать раздел "Бонусы и скидки", после чего перейти в Uklon и скопировать свой личный промокод.

Промокод следует добавить в приложении Uklon: открыть меню в левом верхнем углу (три полоски), выбрать "Скидки на поездки", нажать "Добавить промокод". После этого скидка будет автоматически применена при следующей поездке.

