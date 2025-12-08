Как вернуть всю сумму за оплаченное такси в Bolt, если вашу машину заглушил РЭБ
Машину клиента "унесло" в Америку
Во время воздушных тревог в Украине часто могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом или различными сервисами из-за помех. Так, например, происходит с приложением для вызова такси Bolt, что может привести к неприятным ситуациям во время поездки. К счастью, сервис идет на встречу своим клиентам и решить их легко.
Что нужно знать:
- Во время тревог может глючить интернет, геолокация и приложения
- За оплаченную поездку в Bolt возвращают только часть суммы, если водитель уже выехал
- Решить вопрос со списанными средствами можно в два клика
"Телеграф" рассказывает о том, как вернуть деньги за оплаченную поездку в Bolt, если ваше такси заглушил РЭБ. В одну из таких неприятных ситуаций попал наш читатель, который поделился своим советом.
Мужчина хотел вызвать такси и воспользовался приложением Bolt, однако во время заказа началась воздушная тревога и помехи. Читателю удалось легко вызвать машину, а водитель принял заказ после оплаты. Однако после этого начались проблемы. Водителю, как оказалось, показывало другое место назначения, а у клиента и вовсе отображалось, что его машина находится где-то в Америке.
Спустя некоторые время, поняв, что поездки не случится, мужчина отменил заказ, однако по правилам сервиса, если водитель уже был в пути, то возвращается лишь часть суммы. Клиент не смирился с утратой и вернул свои средства буквально за 5 секунд, а сервис любезно пошел на встречу.
Тем, как это сделать, читатель поделился с нами:
- Необходимо перейти в меню "поездки".
- Кликнуть по отмененной поездке.
- Зайти в раздел "получить помощь с поездкой".
- Далее выбрать пункт "проблемы с платой за отмену".
- Нажать на "информация не решила проблему", а после запросить чат с оператором.
- Описать проблему и буквально спустя несколько секунд получить подтверждение о возврате.
Средства можно вернуть на счет Bolt или на карту, которую вы использовали при оплате (деньги придут в течение нескольких дней).
