Как вернуть всю сумму за оплаченное такси в Bolt, если вашу машину заглушил РЭБ

Машину клиента "унесло" в Америку

Во время воздушных тревог в Украине часто могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом или различными сервисами из-за помех. Так, например, происходит с приложением для вызова такси Bolt, что может привести к неприятным ситуациям во время поездки. К счастью, сервис идет на встречу своим клиентам и решить их легко.

Что нужно знать:

Во время тревог может глючить интернет, геолокация и приложения

За оплаченную поездку в Bolt возвращают только часть суммы, если водитель уже выехал

Решить вопрос со списанными средствами можно в два клика

"Телеграф" рассказывает о том, как вернуть деньги за оплаченную поездку в Bolt, если ваше такси заглушил РЭБ. В одну из таких неприятных ситуаций попал наш читатель, который поделился своим советом.

Мужчина хотел вызвать такси и воспользовался приложением Bolt, однако во время заказа началась воздушная тревога и помехи. Читателю удалось легко вызвать машину, а водитель принял заказ после оплаты. Однако после этого начались проблемы. Водителю, как оказалось, показывало другое место назначения, а у клиента и вовсе отображалось, что его машина находится где-то в Америке.

Спустя некоторые время, поняв, что поездки не случится, мужчина отменил заказ, однако по правилам сервиса, если водитель уже был в пути, то возвращается лишь часть суммы. Клиент не смирился с утратой и вернул свои средства буквально за 5 секунд, а сервис любезно пошел на встречу.

Тем, как это сделать, читатель поделился с нами:

Необходимо перейти в меню "поездки".

Кликнуть по отмененной поездке.

Зайти в раздел "получить помощь с поездкой".

Далее выбрать пункт "проблемы с платой за отмену".

Нажать на "информация не решила проблему", а после запросить чат с оператором.

Описать проблему и буквально спустя несколько секунд получить подтверждение о возврате.

Средства можно вернуть на счет Bolt или на карту, которую вы использовали при оплате (деньги придут в течение нескольких дней).

