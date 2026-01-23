Промокод на таксі у Монобанку: скільки можна заощадити в Uklon (фото)

Є детальна інструкція, як ним скористатись

Клієнти Монобанку можуть отримати приємний бонус на поїздки Uklon, але не всі знають, як ним скористатися. Є простий спосіб забрати знижку у 70 гривень, і він доступний прямо з додатку.

Покрокову інструкцію показала одна з користувачок на своїй сторінці у Threads. Вона додала відповідні скріни, аби не заплутатись.

Щоб отримати знижку, потрібно відкрити додаток Монобанк і натиснути внизу кнопку "Ще". Далі обрати розділ "Бонуси та знижки", після чого перейти до Uklon і скопіювати свій особистий промокод.

Промокод слід додати у додатку Uklon: відкрити меню у лівому верхньому куті (три смужки), обрати "Знижки на поїздки", натиснути "Додати промокод". Після цього знижка буде автоматично застосована при наступній поїздці.

