Почти как четыре средних зарплаты учителя: сколько зарабатывают столичные водители такси

Работа в такси приносит больше, чем во многих других профессиях

В Киеве водители такси сейчас получают в среднем до 45 тысяч гривен в месяц. Это значительно больше, чем зарплаты во многих других профессиях, в частности учителей труда.

По данным сервисов поиска работы Work.ua и Работа.ua, на конец 2025-начало 2026 года средняя зарплата в такси составляет примерно от 43 до 45 тысяч гривен.

Средняя зарплата водителя такси в Киеве. Фото: Work.ua

Средняя зарплата водителя такси в Киеве. Фото: Работа.ua

Это значительно выше средней зарплаты во многих других сферах. Например, учителя получают в среднем 12 500 гривен в месяц. То есть, если водитель такси зарабатывает до 45 000 гривен, это примерно на 32 500 гривен больше, чем средняя зарплата учителя. Разница между доходами составляет более трех зарплат работника образования.

Средняя зарплата учителя в Украине. Фото: Work.ua

Объясним, что количество предложений с доходом до 45 000 гривен растет из-за спроса на услуги такси в крупных городах. Это позволяет водителям зарабатывать значительно больше, чем в традиционных профессиях, в том числе и педагогической сфере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько в Украине зарабатывают официанты. За три года их зарплата выросла вполовину.