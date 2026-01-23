Почему хек в магазинах всегда без головы? Посмотрите на эти фото и вы все поймете

Эта рыбка имеет очень ужасающую пасть

Многие из украинцев обращают внимание, что популярный и доступный, а особенно вкусный хек (или мерзула) в магазинах почти всегда продается в виде тушек без головы. И это совсем не случайно.

Эту рыбку почти никогда не продают целой. Пользователь Threads Евгений Небензя поделился снимком головы хека, что просто ужасает: острые зубы, огромные глаза и довольно агрессивное "выражение лица" делают его похожим на монстра из ужастиков.

Как на самом деле выглядит хек

Хек – хищник с очень острыми зубами, расположенными в несколько рядов. Его голова смотрится достаточно отталкивающе. Производители понимают, что такой "товарный вид" может просто отпугнуть покупателей, особенно детей.

Кроме эстетического вида голова хека сама по себе составляет значительную часть его общего веса, но почти не содержит мяса и непригодна для приготовления большинства блюд. Чтобы не тратить ресурсы на транспортировку и замораживание "лишнего" веса, головы отсекают сразу после отлова.

Кроме этого, эта рыба быстро портится. Процессы разложения начинаются именно с головы и внутренностей. Удаление головы позволяет дольше сохранять свежесть тушки при длительной транспортировке из океана.

