Чому хек у магазинах завжди без голови? Подивіться на ці фото і ви все зрозумієте

Тетяна Кармазіна
Хек продається без голови
Хек продається без голови. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця рибка має дуже страхітливу пащу

Багато хто з українців звертає увагу, що популярний і доступний, а особливо смачний хек (або ж мерзула) в магазинах майже завжди продається у вигляді тушок без голови. І це зовсім не випадково.

Цю рибку майже ніколи не продають цілою. Користувач Threads Євген Небензя поділився знімком голови хека, що просто жахає: гострі зуби, величезні очі та досить агресивний "вираз обличчя" роблять його схожим на монстра з фільмів жахів.

Який насправді вигляд має хек

хек без голови

Хек — хижак з дуже гострими зубами, розташованими у кілька рядів. Його голова виглядає досить відштовхуюче. Виробники розуміють, що такий "товарний вигляд" може просто відлякати покупців, особливо дітей.

хек з головою як виглядає

Крім естетичного вигляду голова хека сама по собі складає значну частину його загальної ваги, але вона майже не містить м’яса і непридатна для приготування більшості страв. Щоб не витрачати ресурси на транспортування та заморожування "зайвої" ваги, голови відсікають одразу після вилову.

Крім цього, ця риба швидко псується. Процеси розкладання починаються саме з голови та нутрощів. Видалення голови дозволяє довше зберігати свіжість тушки під час тривалого транспортування з океану.

хек заморожений

#Риба #Факти #Лайфхак