Чому хек у магазинах завжди без голови? Подивіться на ці фото і ви все зрозумієте

Ця рибка має дуже страхітливу пащу

Багато хто з українців звертає увагу, що популярний і доступний, а особливо смачний хек (або ж мерзула) в магазинах майже завжди продається у вигляді тушок без голови. І це зовсім не випадково.

Цю рибку майже ніколи не продають цілою. Користувач Threads Євген Небензя поділився знімком голови хека, що просто жахає: гострі зуби, величезні очі та досить агресивний "вираз обличчя" роблять його схожим на монстра з фільмів жахів.

Який насправді вигляд має хек

Хек — хижак з дуже гострими зубами, розташованими у кілька рядів. Його голова виглядає досить відштовхуюче. Виробники розуміють, що такий "товарний вигляд" може просто відлякати покупців, особливо дітей.

Крім естетичного вигляду голова хека сама по собі складає значну частину його загальної ваги, але вона майже не містить м’яса і непридатна для приготування більшості страв. Щоб не витрачати ресурси на транспортування та заморожування "зайвої" ваги, голови відсікають одразу після вилову.

Крім цього, ця риба швидко псується. Процеси розкладання починаються саме з голови та нутрощів. Видалення голови дозволяє довше зберігати свіжість тушки під час тривалого транспортування з океану.

Раніше ми розповідали, що морожена риба в Україні за останній період подорожчала. "Телеграф" писав, як відключення електроенергії впливають на вартість продукту.