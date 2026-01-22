Для чего дырка в ручке сковороды и кастрюли. Вы не знали об этом секрете
Не только, чтобы вешать посуду
Казалось бы, дизайн кухонной утвари за десятилетия доведен до автоматизма и подчинен строгой логике. Однако один элемент — небольшое отверстие на конце ручки ковша, сотейника, сковородки или кастрюли — большинство украинцев использует неправильно или не использует вовсе.
Если вы думали, что эта дырочка нужна исключительно для того, чтобы красиво развешивать посуду на крючках в магазине или на рейлингах, то вы правы лишь наполовину. У этого дизайнерского решения есть гораздо более практичное применение, которое поможет поддерживать чистоту во время готовки.
Основное предназначение отверстия в длинной ручке — служить держателем для ложки или лопатки. Вместо того, чтобы пачкать столешницу или искать специальное блюдце-подставку, просто вставьте край ложки в это отверстие.
Почему это удобно
- Для экономии места: больше не нужно загромождать рабочую зону лишней посудой.
- Для безопасности: ложка всегда находится под рукой и не соскользнет на пол.
Конечно, функция подвешивания также остается актуальной. Профессиональные повара часто хранят посуду именно в вертикальном положении на специальных перекладинах. Это обеспечивает быстрый доступ к нужному ковшу и позволяет посуде быстрее сохнуть, предотвращая появление плесени или неприятного запаха в закрытых шкафах.
