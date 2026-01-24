Не во всех "Пунктах несокрушимости" можно зарядить EcoFlow: в КМВА объяснили почему

Большую роль играет мощность устройства

В "Пунктах несокрушимости" украинцы могут зарядить почти все нужные гаджеты и устройства, однако относительно станций есть вопросы. Все зависит от их мощности и возможностей пункта.

Что нужно знать:

Узнать, можно ли зарядить в "Пункте несокрушимости" зарядную станцию можно только на месте

Не все пункты имеют одинаковую мощность

Устройства на зарядке не должны перегружать "Пункт несокрушимости"

Об этом рассказала пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп в эфире телемарафона. По ее словам, многие киевляне сталкиваются с проблемой, что при длительных отключениях не успевает зарядиться станция или вообще нет такой возможности.

Пункт несокрушимости

В Киеве есть "Пункты несокрушимости", которые могут заряжать мощные устройства типа EcoFlow. Но узнать это можно только в конкретном пункте. Ведь все зависит от технической возможности генератора, находящегося в том или ином "Пункте несокрушимости", или у других резервных источников питания.

Поп отмечает: "Решение по подключению мощных устройств к зарядке принимают ответственные за этот пункт на местах. Если на данный момент есть свет, то они могут запитать что угодно".

Однако, по словам пресс-секретаря, если зарядное устройство мощностью более 1 киловатт, оно может повлечь за собой перезагрузку электрогенерирующего оборудования, которым весь "Пункт несокрушимости" пользуется. То есть его подзарядить не разрешат.

