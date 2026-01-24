Не у всіх "Пунктах незламності" можна зарядити EcoFlow: у КМВА пояснили чому

Велику роль відіграє потужність пристроя

У "Пунктах незламності" українці можуть зарядити майже усі потрібні гаджети та пристрої, однак щодо станцій є питання. Адже все залежить від їхньої потужності та можливостей пункту.

Що треба знати:

Дізнатись, чи можна зарядити у "Пункті незламності" зарядну станцію можна лише на місці

Не усі пункти мають однакову потужність

Пристрої на зарядці не повинні перевантажувати "Пункт незламності"

Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в етері телемарафону. За її словами, чимало киян стикаються з проблемою, що за тривалих відключень не встигає зарядитись станція чи взагалі немає такої можливості.

Пункт незламності

У Києві є "Пункти незламності", які можуть заряджати потужні пристрої типу EcoFlow. Але дізнатись це можна лише безпосередньо в конкретному пункті. Адже все залежить від технічної можливості генератора, який знаходиться в тому чи іншому "Пункті незламності", або в інших резервних джерел живлення.

Поп наголошує: "Рішення щодо підключення потужних пристроїв до зарядки ухвалюють відповідальні за цей пункт на місцях. Якщо на даний момент присутнє світло, то вони можуть заживити будь-що".

Однак, за словами речниці, якщо зарядний пристрій потужністю понад 1 кіловат, він може спричинити перезавантаження електрогенеруючого обладнання, яким весь "Пункт незламності" користується. Тобто його підзарядити не дозволять.

