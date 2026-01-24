Не у всіх "Пунктах незламності" можна зарядити EcoFlow: у КМВА пояснили чому
Велику роль відіграє потужність пристроя
У "Пунктах незламності" українці можуть зарядити майже усі потрібні гаджети та пристрої, однак щодо станцій є питання. Адже все залежить від їхньої потужності та можливостей пункту.
Що треба знати:
- Дізнатись, чи можна зарядити у "Пункті незламності" зарядну станцію можна лише на місці
- Не усі пункти мають однакову потужність
- Пристрої на зарядці не повинні перевантажувати "Пункт незламності"
Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в етері телемарафону. За її словами, чимало киян стикаються з проблемою, що за тривалих відключень не встигає зарядитись станція чи взагалі немає такої можливості.
У Києві є "Пункти незламності", які можуть заряджати потужні пристрої типу EcoFlow. Але дізнатись це можна лише безпосередньо в конкретному пункті. Адже все залежить від технічної можливості генератора, який знаходиться в тому чи іншому "Пункті незламності", або в інших резервних джерел живлення.
Поп наголошує: "Рішення щодо підключення потужних пристроїв до зарядки ухвалюють відповідальні за цей пункт на місцях. Якщо на даний момент присутнє світло, то вони можуть заживити будь-що".
Однак, за словами речниці, якщо зарядний пристрій потужністю понад 1 кіловат, він може спричинити перезавантаження електрогенеруючого обладнання, яким весь "Пункт незламності" користується. Тобто його підзарядити не дозволять.
