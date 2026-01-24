Конец испытаний. Астролог назвала 3 знака Зодиака, чья жизнь круто изменится в 2026 году

Кому 2026 год принесет удачу?

Прошлый год оказался непростым для многих, но хорошие новости уже на горизонте. В 2026 году жизнь представителей трех знаков Зодиака станет значительно легче и гармоничнее.

Если 2025 год казался чередой испытаний, то, по словам астролога Элизабет Бробек, теперь ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Их ждут мощные астрологические сдвиги, которые станут переломным моментом. Там, где раньше ощущались застой и неопределенность, появятся ясность, движение и новые возможности.

1. Овен

Овны, к концу 2026 года вы почувствуете, что жизнь стала гораздо проще. Более того, как отмечает Бробек, "2026 год — это ваш год, наполненный хорошей кармой". Первые позитивные изменения начнутся уже в феврале, когда Сатурн и Нептун перейдут в ваш знак. Это сильные энергии, и вы вполне способны с ними справиться. Ваше влияние на окружающих заметно возрастет, а авторитет укрепится.

Однако важно действовать продуманно и не торопиться. Лидерство и признание потребуют терпения и внутренней дисциплины. Контролируйте эмоции, обдумывайте каждый шаг — именно это поможет вам добиться максимального успеха.

2. Весы

Весы, в 2025 году вы много работали, и теперь настает время пожинать плоды. К концу 2026 года жизнь станет заметно проще, поскольку все, во что вы вкладывались ранее, начнет приносить реальные результаты. Даже если раньше усилия казались напрасными, на самом деле вы закладывали прочный фундамент для будущего.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как объясняет Бробек, в 2026 году вас ждет период хорошей кармы: обстоятельства будут складываться удачно, а многие процессы — развиваться словно сами собой. Все действительно начнет улучшаться.

3. Лев

Львы, 2026 год станет отправной точкой вашего масштабного преображения. По словам Бробек, вы все чаще будете чувствовать себя главным героем в любой компании. На работе, мероприятиях или в личной жизни к вам будут тянуться люди, а к концу года вы сможете с легкостью заводить полезные и интересные знакомства.

Изменения затронут не только социальную сферу: в целом жизнь станет проще и приятнее. Возможны новые романтические отношения, а для кого-то — начало важной любовной истории.