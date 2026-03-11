Как рассчитать дату Пасхи и почему она меняется каждый год

Большой христианский праздник отмечается каждый год в разные даты

Пасха — один из самых больших христианских праздников. Ее дата плавающая и каждый год меняется. В 2026 году православная Пасха выпадает на 12 апреля, а католическая на 5 апреля.

"Телеграф" рассказывает, как подсчитать дату праздника и отчего она зависит.

Почему дата Пасхи меняется?

В отличие от Рождества, которое привязано к солнечному календарю, Пасха привязана к лунно-солнечному циклу. Главная причина плавающих дат в том, что христианская Пасха исторически связана с еврейским Песахом. Чтобы объединить солнечный год (движение Земли вокруг Солнца) и лунный месяц (фазы Луны), отцы церкви в 325 году на Никейском соборе установили "золотое правило".

Пасха всегда празднуется:

После весеннего равноденствия.

После первого весеннего полнолуния.

Обязательно в воскресенье.

Из-за того, что лунный месяц короче календарного, полнолуние каждый год выпадает на разные даты, "гуляя" в диапазоне примерно 35 дней.

Как рассчитать дату Пасхи самостоятельно?

Находим весеннее равноденствие: Традиционно это 21 марта.

Ищем первое полнолуние: Нужно узнать дату первого полнолуния после 21 марта. В 2026 году это 2 апреля.

Выбираем следующее воскресенье: Ближайшее воскресенье после 2 апреля — это 5 апреля.

Однако, нужно учитывать и тот факт, что Православная и Католическая церкви часто празднуют Пасху в разные дни. Это связано с календарями — католики используют Григорианский календарь, а православные и греко-католики Новоюлианский. Отсюда и разница в датах, однако бывает так, что Пасха у католиков и православных совпадает.

