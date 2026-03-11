Как рассчитать дату Пасхи и почему она меняется каждый год
Большой христианский праздник отмечается каждый год в разные даты
Пасха — один из самых больших христианских праздников. Ее дата плавающая и каждый год меняется. В 2026 году православная Пасха выпадает на 12 апреля, а католическая на 5 апреля.
"Телеграф" рассказывает, как подсчитать дату праздника и отчего она зависит.
Почему дата Пасхи меняется?
В отличие от Рождества, которое привязано к солнечному календарю, Пасха привязана к лунно-солнечному циклу. Главная причина плавающих дат в том, что христианская Пасха исторически связана с еврейским Песахом. Чтобы объединить солнечный год (движение Земли вокруг Солнца) и лунный месяц (фазы Луны), отцы церкви в 325 году на Никейском соборе установили "золотое правило".
Пасха всегда празднуется:
- После весеннего равноденствия.
- После первого весеннего полнолуния.
- Обязательно в воскресенье.
Из-за того, что лунный месяц короче календарного, полнолуние каждый год выпадает на разные даты, "гуляя" в диапазоне примерно 35 дней.
Как рассчитать дату Пасхи самостоятельно?
- Находим весеннее равноденствие: Традиционно это 21 марта.
- Ищем первое полнолуние: Нужно узнать дату первого полнолуния после 21 марта. В 2026 году это 2 апреля.
- Выбираем следующее воскресенье: Ближайшее воскресенье после 2 апреля — это 5 апреля.
Однако, нужно учитывать и тот факт, что Православная и Католическая церкви часто празднуют Пасху в разные дни. Это связано с календарями — католики используют Григорианский календарь, а православные и греко-католики Новоюлианский. Отсюда и разница в датах, однако бывает так, что Пасха у католиков и православных совпадает.
