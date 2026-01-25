Гороскоп на 26 января: Весам лучше избегать долгов, а Стрельцам - импульсивных покупок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пора переходить от мечтаний к конкретным действиям
Ко многим знакам Зодиака в 2026 году придет богатство. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 26 января, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в понедельник.
♈️Овен (21 марта — 20 апреля)
День принесет необычайный прилив ясности. Ваша уверенность на высоте — используйте этот момент для важных профессиональных решений, пока не вернулись сомнения.
♉️Телец (21 апреля — 21 мая)
Хорошее время для укрепления стабильности и заботы о здоровье. Прогулки и правильное питание помогут поддержать высокий уровень энергии.
♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)
Звезды советуют закрыть завтра старые дела ("хвосты") и следовать своей интуиции. Не усложняйте ситуацию лишними раздумьями.
♋️Рак (22 июня — 22 июля)
День подходит для создания домашнего уюта и решения семейных вопросов. Честность в общении поможет укрепить связи с близкими.
♌️Лев (23 июля — 21 августа)
Ваша харизма поможет вдохновить окружающих. Если кто-то из друзей нуждается в поддержке, ваша позитивная энергия будет очень кстати.
♍️Дева (22 августа — 23 сентября)
Будьте осторожны с финансовыми обязательствами и новыми предложениями. Тщательно проверяйте детали, прежде чем брать на себя ответственность.
♎️Весы (24 сентября — 23 октября)
Возможны проявления офисной политики. Старайтесь не давать и не брать деньги в долг завтра.
♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Время ответственности и конкретных фактов. Не позволяйте воображению брать верх над реальностью, опирайтесь на цифры и доказательства.
♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Благоприятный день для вопросов недвижимости и планирования бюджета. Избегайте импульсивных трат.
♑️Козерог (23 декабря — 20 января)
Проявите завтра настойчивость в делах. Несмотря на возможную умственную нагрузку, новые контакты могут принести долгожданное облегчение.
♒️Водолей (21 января — 19 февраля)
Ожидаются полезные контакты и поддержка со стороны коллег или близких. Это поможет справиться с рабочим давлением.
♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Практичный подход поможет справиться со стрессом в любви и работе. В финансовых вопросах лучше придерживаться консервативной стратегии.