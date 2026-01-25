Гороскоп на 26 січня: Терезам краще уникати боргів, а Стрільцям — імпульсивних покупок

Час переходити від мрій до конкретних дій

До багатьох знаків Зодіаку у 2026 році прийде багатство. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 26 січня, щоб ви заздалегідь знали, що чекає на вас у понеділок.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

День принесе надзвичайний приплив ясності. Ваша впевненість на висоті – використовуйте цей момент для важливих професійних рішень, доки не повернулися сумніви.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Гарний час для зміцнення стабільності та турботи про здоров’я. Прогулянки та правильне харчування допоможуть підтримати високий рівень енергії.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки радять закрити завтра старі справи ("хвости") і слідувати своїй інтуїції. Не ускладнюйте ситуацію зайвими роздумами.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для створення домашнього затишку та розв'язання сімейних питань. Чесність у спілкуванні допоможе зміцнити зв’язки із близькими.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваша харизма допоможе надихнути навколишніх. Якщо хтось із друзів потребує підтримки, ваша позитивна енергія буде дуже доречною.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Будьте обережні з фінансовими зобов’язаннями та новими пропозиціями. Ретельно перевіряйте деталі перед тим, як брати на себе відповідальність.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливі прояви офісної політики. Намагайтеся не давати та не брати гроші у борг завтра.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Час відповідальності та конкретних фактів. Не дозволяйте уяві брати гору над реальністю, спирайтеся на цифри та докази.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Сприятливий день для питань нерухомості та планування бюджету. Уникайте імпульсних витрат.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Проявіть завтра наполегливість у справах. Попри можливе розумове навантаження, нові контакти можуть принести довгоочікуване полегшення.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

Очікуються корисні контакти та підтримка з боку колег чи близьких. Це допоможе впоратися із робочим тиском.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Практичний підхід допоможе впоратися зі стресом у коханні та роботі. У фінансових питаннях краще дотримуватись консервативної стратегії.