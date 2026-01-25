Гороскоп на 26 січня: Терезам краще уникати боргів, а Стрільцям — імпульсивних покупок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Час переходити від мрій до конкретних дій
До багатьох знаків Зодіаку у 2026 році прийде багатство. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 26 січня, щоб ви заздалегідь знали, що чекає на вас у понеділок.
♈️Овен (21 березня — 20 квітня)
День принесе надзвичайний приплив ясності. Ваша впевненість на висоті – використовуйте цей момент для важливих професійних рішень, доки не повернулися сумніви.
♉️Телець (21 квітня — 21 травня)
Гарний час для зміцнення стабільності та турботи про здоров’я. Прогулянки та правильне харчування допоможуть підтримати високий рівень енергії.
♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)
Зірки радять закрити завтра старі справи ("хвости") і слідувати своїй інтуїції. Не ускладнюйте ситуацію зайвими роздумами.
♋️Рак (22 червня — 22 липня)
День підходить для створення домашнього затишку та розв'язання сімейних питань. Чесність у спілкуванні допоможе зміцнити зв’язки із близькими.
♌️Лев (23 липня — 21 серпня)
Ваша харизма допоможе надихнути навколишніх. Якщо хтось із друзів потребує підтримки, ваша позитивна енергія буде дуже доречною.
♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)
Будьте обережні з фінансовими зобов’язаннями та новими пропозиціями. Ретельно перевіряйте деталі перед тим, як брати на себе відповідальність.
♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Можливі прояви офісної політики. Намагайтеся не давати та не брати гроші у борг завтра.
♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Час відповідальності та конкретних фактів. Не дозволяйте уяві брати гору над реальністю, спирайтеся на цифри та докази.
♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)
Сприятливий день для питань нерухомості та планування бюджету. Уникайте імпульсних витрат.
♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)
Проявіть завтра наполегливість у справах. Попри можливе розумове навантаження, нові контакти можуть принести довгоочікуване полегшення.
♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)
Очікуються корисні контакти та підтримка з боку колег чи близьких. Це допоможе впоратися із робочим тиском.
♓️Риби (20 лютого — 20 березня)
Практичний підхід допоможе впоратися зі стресом у коханні та роботі. У фінансових питаннях краще дотримуватись консервативної стратегії.