"Принесли экофлоу, но разряженный". По сети несется забавный мем о благодарных синичках (фото)

Елена Руденко
Подарки, которые птицы якобы приносят украинцам Новость обновлена 23 января 2026, 14:08
Подарки, которые птицы якобы приносят украинцам. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы подхватили и развили шутку, что птицы благодарят за зимнюю прикормку

Украинцы зимой, особенно в сильные морозы, подкармливают птиц, хотя некоторые считают, что это вредит пернатым. По сети распространилась шутка, как синички "благодарят" за еду — золотыми украшениями и даже генераторами.

Шутку развили в соцсети Threads. Пользователь alina_rozenblat опубликовала скрин публикации женщины, которая показала фото кольца, которое, по ее утверждению, синички, видимо, оставили в кормушке в благодарность за еду.

К публикации девушка добавила созданное искусственным интеллектом изображение — кормушку, полную драгоценностей. Она добавила комментарий-шутку, что это якобы реально работает.

Шутка по синичкам, которые благодарят за корм
Синички "благодарят" за корм

Под публикацией появилось множество комментариев, люди подхватили волну. Кто-то оставляет смешные комментарии, кто-то добавляет "фото" того, чем их якобы отблагодарили птицы. Вот некоторые из комментариев:

  • Я тоже пользуюсь этим лайфхаком, буквально вчера принесли Экофлоу, но почему-то разряженный
  • Вчера к нам приходила ворона, покормили) сегодня принесла "4 жалких пачки денях"
  • Мне моя нацвиринькала, что за кусок сала со дна океана достала оригинал
  • До последнего не верила, пока не проверила нашу кормушку! Прямо на производство птички и белочки нам принесли генератор. Делайте добро, друзья
  • А как договориться, чтобы птицы сразу на карту переводили? Можно ведь так? Чтобы не связываться с этими ломбардами
  • Лучше ломбард и наличные деньги. Как вы потом банку объясните откуда средства на карте? А вы такие "птички принесли"
  • Мы давно пользуемся этим методом. У нас есть свет и тепло. Ждем всех в гости
  • За 5 лет только г**но оставляли, ну ничего, зато они летом отрабатывают, жрут всяких гусениц

