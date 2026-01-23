"Принесли экофлоу, но разряженный". По сети несется забавный мем о благодарных синичках (фото)
Украинцы подхватили и развили шутку, что птицы благодарят за зимнюю прикормку
Украинцы зимой, особенно в сильные морозы, подкармливают птиц, хотя некоторые считают, что это вредит пернатым. По сети распространилась шутка, как синички "благодарят" за еду — золотыми украшениями и даже генераторами.
Шутку развили в соцсети Threads. Пользователь alina_rozenblat опубликовала скрин публикации женщины, которая показала фото кольца, которое, по ее утверждению, синички, видимо, оставили в кормушке в благодарность за еду.
К публикации девушка добавила созданное искусственным интеллектом изображение — кормушку, полную драгоценностей. Она добавила комментарий-шутку, что это якобы реально работает.
Под публикацией появилось множество комментариев, люди подхватили волну. Кто-то оставляет смешные комментарии, кто-то добавляет "фото" того, чем их якобы отблагодарили птицы. Вот некоторые из комментариев:
- Я тоже пользуюсь этим лайфхаком, буквально вчера принесли Экофлоу, но почему-то разряженный
- Вчера к нам приходила ворона, покормили) сегодня принесла "4 жалких пачки денях"
- Мне моя нацвиринькала, что за кусок сала со дна океана достала оригинал
- До последнего не верила, пока не проверила нашу кормушку! Прямо на производство птички и белочки нам принесли генератор. Делайте добро, друзья
- А как договориться, чтобы птицы сразу на карту переводили? Можно ведь так? Чтобы не связываться с этими ломбардами
- Лучше ломбард и наличные деньги. Как вы потом банку объясните откуда средства на карте? А вы такие "птички принесли"
- Мы давно пользуемся этим методом. У нас есть свет и тепло. Ждем всех в гости
- За 5 лет только г**но оставляли, ну ничего, зато они летом отрабатывают, жрут всяких гусениц
