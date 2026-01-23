"Принесли экофлоу, но разряженный". По сети несется забавный мем о благодарных синичках (фото)

Украинцы подхватили и развили шутку, что птицы благодарят за зимнюю прикормку

Украинцы зимой, особенно в сильные морозы, подкармливают птиц, хотя некоторые считают, что это вредит пернатым. По сети распространилась шутка, как синички "благодарят" за еду — золотыми украшениями и даже генераторами.

Шутку развили в соцсети Threads. Пользователь alina_rozenblat опубликовала скрин публикации женщины, которая показала фото кольца, которое, по ее утверждению, синички, видимо, оставили в кормушке в благодарность за еду.

К публикации девушка добавила созданное искусственным интеллектом изображение — кормушку, полную драгоценностей. Она добавила комментарий-шутку, что это якобы реально работает.

Синички "благодарят" за корм

Под публикацией появилось множество комментариев, люди подхватили волну. Кто-то оставляет смешные комментарии, кто-то добавляет "фото" того, чем их якобы отблагодарили птицы. Вот некоторые из комментариев:

Я тоже пользуюсь этим лайфхаком, буквально вчера принесли Экофлоу, но почему-то разряженный

Вчера к нам приходила ворона, покормили) сегодня принесла "4 жалких пачки денях"

Мне моя нацвиринькала, что за кусок сала со дна океана достала оригинал

До последнего не верила, пока не проверила нашу кормушку! Прямо на производство птички и белочки нам принесли генератор. Делайте добро, друзья

А как договориться, чтобы птицы сразу на карту переводили? Можно ведь так? Чтобы не связываться с этими ломбардами

Лучше ломбард и наличные деньги. Как вы потом банку объясните откуда средства на карте? А вы такие "птички принесли"

Мы давно пользуемся этим методом. У нас есть свет и тепло. Ждем всех в гости

За 5 лет только г**но оставляли, ну ничего, зато они летом отрабатывают, жрут всяких гусениц

Ранее "Телеграф" публиковал мемы и шутки по рукопожатию главы Офиса президента Кирилла Буданова и президента США Дональда Трампа. Фото стало вирусным и породило волну юмора.