Надежные и практичные? Почему украинцы все еще хранят крупу в советских банках

В чем секрет популярности кухонного атрибута из СССР

На многих украинских кухнях до сих пор можно встретить металлические банки для круп со времен СССР. Несмотря на появление современного стекла и пластика, эти старые металлические контейнеры остаются популярными среди хозяев.

Такие банки прочные, не бьются и долго служат. Крышка плотно закрывает посуду, поэтому крупы и сыпучие продукты дольше остаются свежими и не впитывают влагу — одна из причин их популярности, как написал "Телеграф".

Металлические банки легко мыть, они не впитывают запахи и сохраняют форму даже после многих лет использования. Их удобно ставить друг на друга, что экономит место на кухонных полках.

Кроме того, многие хозяева привыкли к таким банкам еще с детства. Они сочетают в себе надежность и практичность, поэтому остаются одним из самых популярных способов хранения сыпучих продуктов в домах украинцев.

