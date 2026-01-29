Надійні та практичні? Чому українці все ще зберігають крупи в радянських банках

У чому секрет популярності кухонного атрибута з СРСР

На багатьох українських кухнях досі можна зустріти металеві банки для круп із часів СРСР. Попри появу сучасного скла та пластику, ці старі металеві контейнери залишаються популярними серед господарів.

Такі банки міцні, не б’ються і довго служать. Кришка щільно закриває посуд, тому крупи та сипучі продукти довше залишаються свіжими й не вбирають вологу — одна з причин їхньої популярності, як написав "Телеграф".

Металеві банки легко мити, вони не вбирають запахи й зберігають форму навіть після багатьох років використання. Їх зручно ставити одну на одну, що економить місце на кухонних полицях.

Крім того, багато господарів звикли до таких банок ще з дитинства. Вони поєднують у собі надійність і практичність, тому досі залишаються одним із найпопулярніших способів зберігання сипучих продуктів у будинках українців.

