Просто ностальгия? Почему советские люстры до сих пор украшают украинские квартиры
Классический дизайн легко вписывается в любой стиль.
Многие украинцы до сих пор вешают советские люстры в своих квартирах и домах. Несмотря на появление современных, классические металлические и стеклянные конструкции остаются популярными среди хозяев.
Эти советские люстры вешают дома по нескольким причинам. О них написал "Телеграф".
В чем их уникальность:
- Долговечность и надежность – советские люстры сделаны из прочного металла и стекла и могут служить десятилетиями без замены.
- Универсальный дизайн – классический внешний вид в стиле "классика СССР" легко вписывается в разные интерьеры, от советского до современного.
- Доступность – многие люстры остались в домах после ремонта или были приобретены недорого на рынке или секонд-хенде.
- Простая эксплуатация – такие люстры легко чистить и ремонтировать.
- Ностальгия – для многих это память о детстве или семейном жилье, придающем уют в интерьер.
