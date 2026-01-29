Укр

Просто ностальгия? Почему советские люстры до сих пор украшают украинские квартиры

Марина Бондаренко
Советская комната
Советская комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Классический дизайн легко вписывается в любой стиль.

Многие украинцы до сих пор вешают советские люстры в своих квартирах и домах. Несмотря на появление современных, классические металлические и стеклянные конструкции остаются популярными среди хозяев.

Эти советские люстры вешают дома по нескольким причинам. О них написал "Телеграф".

В чем их уникальность:

  • Долговечность и надежность – советские люстры сделаны из прочного металла и стекла и могут служить десятилетиями без замены.
  • Универсальный дизайн – классический внешний вид в стиле "классика СССР" легко вписывается в разные интерьеры, от советского до современного.
  • Доступность – многие люстры остались в домах после ремонта или были приобретены недорого на рынке или секонд-хенде.
  • Простая эксплуатация – такие люстры легко чистить и ремонтировать.
  • Ностальгия – для многих это память о детстве или семейном жилье, придающем уют в интерьер.
Советская люстра
Советская люстра. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что оцинкованные тазики со времен СССР также до сих пор пользуются спросом. Это объясняется многими преимуществами, среди которых крепость и долговечность.

