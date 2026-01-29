Просто ностальгия? Почему советские люстры до сих пор украшают украинские квартиры

Классический дизайн легко вписывается в любой стиль.

Многие украинцы до сих пор вешают советские люстры в своих квартирах и домах. Несмотря на появление современных, классические металлические и стеклянные конструкции остаются популярными среди хозяев.

Эти советские люстры вешают дома по нескольким причинам. О них написал "Телеграф".

В чем их уникальность:

Долговечность и надежность – советские люстры сделаны из прочного металла и стекла и могут служить десятилетиями без замены.

– советские люстры сделаны из прочного металла и стекла и могут служить десятилетиями без замены. Универсальный дизайн – классический внешний вид в стиле "классика СССР" легко вписывается в разные интерьеры, от советского до современного.

– классический внешний вид в стиле "классика СССР" легко вписывается в разные интерьеры, от советского до современного. Доступность – многие люстры остались в домах после ремонта или были приобретены недорого на рынке или секонд-хенде.

– многие люстры остались в домах после ремонта или были приобретены недорого на рынке или секонд-хенде. Простая эксплуатация – такие люстры легко чистить и ремонтировать.

– такие люстры легко чистить и ремонтировать. Ностальгия – для многих это память о детстве или семейном жилье, придающем уют в интерьер.

Советская люстра. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что оцинкованные тазики со времен СССР также до сих пор пользуются спросом. Это объясняется многими преимуществами, среди которых крепость и долговечность.