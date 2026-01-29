Лише ностальгія? Чому радянські люстри досі прикрашають українські квартири

Класичний дизайн легко вписується в будь-який стиль

Багато українців і досі вішають радянські люстри у своїх квартирах і будинках. Попри появу сучасних, класичні металеві та скляні конструкції залишаються популярними серед господарів.

Ці радянські люстри вішають вдома з кількох причин. Про них написав "Телеграф".

В чому їх унікальність:

Довговічність та надійність – радянські люстри зроблені з міцного металу та скла і можуть служити десятиліттями без заміни.

– радянські люстри зроблені з міцного металу та скла і можуть служити десятиліттями без заміни. Універсальний дизайн – класичний зовнішній вигляд у стилі "класика СРСР" легко вписується в різні інтер’єри, від радянського до сучасного.

– класичний зовнішній вигляд у стилі "класика СРСР" легко вписується в різні інтер’єри, від радянського до сучасного. Доступність – багато люстр залишилися у будинках після ремонту або були придбані недорого на ринку чи секонд-хенді.

– багато люстр залишилися у будинках після ремонту або були придбані недорого на ринку чи секонд-хенді. Проста експлуатація – такі люстри легко чистити та ремонтувати.

– такі люстри легко чистити та ремонтувати. Ностальгія – для багатьох це пам’ять про дитинство або родинне житло, що додає затишку в інтер’єр.

Радянська люстра. Фото: OLX

