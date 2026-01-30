Немного ностальгии: почему шипучие порошки "Zuko", "Invite" и "Yupi" стали фаворитами советских школьников

Их до сих пор помнят взрослые

В 1990-х в СССР появились порошковые шипучие напитки, которые быстро стали популярными среди детей и подростков. Это были концентрированные смеси, которые растворяли в воде, создавая яркие фруктовые напитки с газированным эффектом.

Они имели насыщенный вкус, яркий цвет и, что очень нравилось детям, шипение при растворении. "Телеграф" написал кратко об их истории.

"Zuko", "Invite", "Yupi": шипучие порошковые напитки, покорившие детей в СССР

Одним из самых известных брендов стал "Zuko". В настоящее время нет отдельных авторитетных исторических источников, которые точно определяют, когда именно и как "Zuko" впервые появился в постсоветском пространстве, но существует много ретроспективных упоминаний, подтверждающих его широкое распространение среди населения в 90-х годах. Напиток быстро растворялся в воде и имел различные вкусы — апельсин, лимон, клубника, вишня.

Шипучие порошки, которые были популярны в 90-х. Фото: Телеграф

Популярным был и польский "Invite". Он появился в 1990-х годах в Турции и стал альтернативой локальным порошковым напиткам после открытия рынка. "Invite" имел насыщенный фруктовый вкус и шипучий эффект, а яркие упаковки делали его особенно привлекательным для детей.

Не менее популярным в СССР к тому времени стал "Yupi". Помимо шипучего эффекта, он часто содержал маленькие желейные фигурки, что делало напиток "два в одном" — и сладость, и напиток одновременно.

Причины популярности этих напитков были просты. Их легко готовить — достаточно растворить порошок в воде. Яркий цвет и шипение делали их веселыми и интересными для детей. Порошковые напитки были дешевле готовых соков и газированных вод.

