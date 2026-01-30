Сладкое с "градусом": какие конфеты для взрослых делали в СССР

Эти конфеты считались элитным подарком в советское время

В 1980-х годах в СССР появилась целая категория шоколадных конфет для взрослых с добавлением алкоголя. Они стали настоящим деликатесом, который часто покупали для праздничного стола или дарили в качестве элитного подарка.

Алкоголь в составе конфет использовали не только для вкуса, но и для того, чтобы начинка не кристаллизовалась и оставалась мягкой и ароматной. Что это за сладости, написал "Телеграф".

Среди самых популярных видов:

"Ромашка" появилась в 70-80-х годах во Львове и быстро стала классикой советских конфет для взрослых. Натуральный коньяк в помадной начинке делал ее нежной и ароматной, а шоколадная глазурь придавала праздничный вид;

"Вечерний Киев" — одна из самых известных конфет с кремовой начинкой и коньяком, часто с фундуком. Ее создали как изысканный десерт для праздников и элитных подарков, а необычное сочетание шоколада, орехов и алкоголя быстро сделало конфету популярной;

"Столичные" — шоколадные конфеты с ликером или коньяком, отличавшиеся насыщенным вкусом и продолжительным ароматом. Тоже считались элитным десертом и часто подавались на праздничном столе или дарили в подарок;

"Ликерные" — оригинальные шоколадные фигурки в виде бочонков или бутылочек с жидкой алкогольной начинкой. Их производили специально для взрослых, и алкоголь не только придавал вкус, но и помогал начинке оставаться мягкой и ароматной.

Конфеты "Ромашка". Фото: ТСН

Конфеты "Киев вечерний". Фото: Violity

"Ликерные". Фото: MoscoWalk

