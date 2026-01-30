От рисунков на салфетках до мировой популярности: путь жевательной резинки "Love is..."

Влюбленная пара создала один из главных символов 90-х

Жевательная резинка "Love is…" известна во всем мире не только своим вкусом, но и мини-комиксами. Каждый рисунок имеет свой смысл и связан с настоящей любовью создателей сладостей.

Жевательная резинка двухцветная, каждый кубик которой сочетает два из пяти фруктовых вкусов, а на вкладышах размещены короткие комиксы с подписями "Love is…". Как напомнил "Телеграф", она стала символом 90-х. Мы кратко рассказали о ее истории.

История любви, которая превратилась в бизнес

История "Love is…" началась в 1960-х годах, когда девушка из Новой Зеландии Ким Гроу переехала в Лос-Анджелес. Там она встретила Роберто Кассали, и они влюбились друг в друга с первого взгляда. Впечатленная фильмом "История любви", Ким начала делать маленькие зарисовки на салфетках с героями комиксов — мальчиком и девочкой с надписью "Love is…". Эти записки она дарила Роберто.

Ким и Роберто Кесали. Фото: РБК-Украина

Жевательная резинка. Фото: irecommend

Со временем Роберто начал издавать рисунки в виде комиксов и распространять их в печатных изданиях. Первые рисунки были черно-белыми, позже стали цветными. Герои комиксов изображались голыми, без половых признаков, и оставались "милой парой", олицетворявшей любовь. Ким и Роберто стали главными персонажами, а Билл Эспри, художник, который работал после того, как Ким перестала рисовать, добавил в комиксы их детей и домашних животных.

Комиксы Ким Кесали. Фото: РБК-Украина

Ким и Роберто создали корпорацию Minikim, которая занималась выпуском продукции с героями комиксов: футболок, чашек, сумок, календарей, блокнотов и открыток. Их бизнес стал успешным, а доход семьи вырос до нескольких миллионов фунтов стерлингов. Семья путешествовала и покупала недвижимость по всему миру, а их бренд стал известен в более чем 50 странах.

Первые цветные комиксы. Фото: loveiscandy

В 1975 году Роберто заболел раком и умер, а Ким продолжала развитие бренда, передав создание новых комиксов Биллу Эспри. Она сама умерла в возрасте 55 лет. После их смерти история "Love is…" продолжилась: турецкий завод Dandy Sakiz начал выпускать жевательные резинки с вкладышами без договора с семьей Кассали. В 2008 году выпуск резинки стал легальным и патентованным благодаря Биллу Эспри.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему монпансье берегли на праздники и что делали с пустыми коробками.