Лунный календарь: два дня в феврале, когда к растениям нельзя даже прикасаться

Все живое подчиняется законам природы, влиянию Солнца и Луны. И по лунному календарю в феврале 2026 года есть две даты, два дня, когда работать с семенами, рассадой нельзя категорически.

Многие опытные огородники обязательно сверяют свои работы с календарем Луны, обращая особое внимание на фазы земного спутника. В феврале идет закладка будущего урожая, и каждый момент может оказаться решающим, даже если вы не верите в астрологию.

Наиболее важными для растений периодами в лунном календаре считаются полнолуние и новолуние. В феврале эти дни выпадают на 2 и 17 февраля. Именно в это время нужно оставить растения в полном покое, а самим тратить время на изучение литературы, поиск описаний сортов и удобрений, а также на обдумывание будущих действий.

Как вы могли заметить, полнолуние 2 февраля уже минуло, и было действительно удивительным. За Снежным полнолунием наблюдали со всех уголков планеты, и в Украине оно сопровождалось необычными явлениями из-за сильных морозов — в некоторых областях видели оптическую иллюзию, сразу несколько Лун. Так что для огородников в феврале остался только один "запретный" день для работы — и это 17 число.

Также следует напомнить классический принцип работы с лунным календарем: на убывающей луне работа ориентирована на развитие корневой системы (важно для корнеплодов), на растущей луне наоборот — главные усилия направлены на развитие вегетирующей массы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда и как лучше всего садить рассаду в 2026 году, учитывая, что у многих в Украине нет тепла и света, без которых растения могут просто не выжить.