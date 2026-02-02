Над Землей взошло невероятное Снежное Полнолуние. В Украине заметили редкое явление (фото)
Февраль — единственный месяц, в который может вообще не быть Полнолуния
В ночь на 2 февраля наступила полная фаза Луны, которую называют Снежное Полнолуние. Полнолуние, взошедшее над разными странами, выглядит удивительно.
"Телеграф" собрал самые яркие фото Снежного Полнолуния. Показываем, как полная Луна февраля выглядела в мире и в Украине.
Над Украиной Снежная Луна взошла в 22:18 по киевскому времени. Такое название февральскому полнолунию дали коренные народы Северной Америки. Февраль издавна считался временем сильнейших снегопадов. Другое название — Голодная Луна, она получила из-за тяжелых погодных условий, которые создавали трудности для охоты.
Интересно, что из-за того, что февраль короче лунного цикла, это единственный месяц, в который может вообще не быть Полнолуния (в последний раз такое было в 2018 году). Если бы в этом году Полнолуние наступило хоть днем раньше, февраль остался бы без полной фазы "ночного Солнца".
Интересно, что в Украине Снежное Полнолуние сопровождалось редким явлением. Сразу четыре Луны заметили Над Одессой. Первая – самая яркая и настоящая, другие возникают из-за отражения и преломления света в кристаллах льда в атмосфере при сильных морозах.
Это редкое явление наблюдали также во Львове и Ровно. Четыре Луны выглядят очень необычно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в день Снежной Луны. Не рекомендуют отдавать или давать взаймы вещи, конфликтовать и резко высказываться и т.д.