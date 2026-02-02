Над Землей взошло невероятное Снежное Полнолуние. В Украине заметили редкое явление (фото)

Февраль — единственный месяц, в который может вообще не быть Полнолуния

В ночь на 2 февраля наступила полная фаза Луны, которую называют Снежное Полнолуние. Полнолуние, взошедшее над разными странами, выглядит удивительно.

"Телеграф" собрал самые яркие фото Снежного Полнолуния. Показываем, как полная Луна февраля выглядела в мире и в Украине.

Снежное Полнолуние над Катаром. Фото: Getty Images

Снежное Полнолуние над Торонто, Канада. Фото: Getty Images

Снежное Полнолуние, Италия. Фото: Getty Images

Над Украиной Снежная Луна взошла в 22:18 по киевскому времени. Такое название февральскому полнолунию дали коренные народы Северной Америки. Февраль издавна считался временем сильнейших снегопадов. Другое название — Голодная Луна, она получила из-за тяжелых погодных условий, которые создавали трудности для охоты.

Февральское Полнолуние в Украине

Снежное Полнолуние, Львов

Снежное Полнолуние над Краматорском

Интересно, что из-за того, что февраль короче лунного цикла, это единственный месяц, в который может вообще не быть Полнолуния (в последний раз такое было в 2018 году). Если бы в этом году Полнолуние наступило хоть днем раньше, февраль остался бы без полной фазы "ночного Солнца".

Интересно, что в Украине Снежное Полнолуние сопровождалось редким явлением. Сразу четыре Луны заметили Над Одессой. Первая – самая яркая и настоящая, другие возникают из-за отражения и преломления света в кристаллах льда в атмосфере при сильных морозах.

Четыре Луны, Одесса

Четыре Луны видели над городом Одесса

Это редкое явление наблюдали также во Львове и Ровно. Четыре Луны выглядят очень необычно.

Четыре Полные — Львов

Четыре Луны над городом Ровно

Это редкое явление наблюдали также во Львове и Ровно. Четыре Луны выглядят очень необычно.