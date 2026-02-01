Когда сеять рассаду, если мороз и нет света? Совет, который спасет ваш урожай

Без электричества нельзя обеспечить дополнительное освещение и обогрев для нежных всходов. Сейчас многим украинцам самим не хватает тепла, и генераторы способны обеспечить только первоочередные потребности. Что же делать, чтобы вырастить помидоры в сложном сезоне 2026 года?

Опытные огородники привыкли выращивать рассаду помидор и прочих овощей у себя дома. Просто в квартире можно обустроить стеллажи с досветкой и обогревом, чтобы получить хорошие растения для последующей высадки в грунт.

Но что делать в начале 2026 года, в условиях отсутствия или дефицита так необходимого электричества? Ответ — не торопиться.

Если нет возможности досвечивать рассаду помидор, следует дождаться необходимой продолжительности светового дня. Примерно с 20-х чисел марта можно высевать томаты и природного освещения им будет вполне достаточно.

Важно: сеять помидоры нужно в качественный грунт и с каждым поливом в воду добавлять удобрения в самой низкой концентрации.

Рассада помидоров порадует вас, если сделаете все правильно

Предварительные прогнозы синоптиков говорят о том, что весна 2026 года ожидается в рамках климатических норм, без опережения или задержек. Это означает, что сеять перец и баклажаны можно в середине марта, а помидоры — в конце марте или даже в начале апреля.

Примечание: семена перца следует перед посевом прорастить, так они быстрее и равномернее взойдут.

