Місячний календар: два дні у лютому, коли до рослин не можна навіть торкатися

Все живе підпорядковується законам природи, впливу Сонця та Місяця. І за місячним календарем у лютому 2026 року є дві дати, два дні, коли працювати з насінням, розсадою не можна категорично.

Багато досвідчених городників обов’язково звіряють свої роботи з календарем Місяця, звертаючи особливу увагу на фази супутника. У лютому йде закладка майбутнього врожаю, і кожен момент може бути вирішальним, навіть якщо ви не вірите в астрологію.

Найбільш важливими для рослин періодами в місячному календарі вважаються повний місяць і молодик. У лютому ці дні випадають на 2 та 17 лютого. Саме в цей час потрібно залишити рослини у повному спокої, а самим витрачати час на вивчення літератури, пошук описів сортів та добрив, а також на обмірковування майбутніх дій.

Як ви могли помітити, повня 2 лютого вже минула, і була дійсно дивовижною. За Сніжною повнею спостерігали з усіх куточків планети, і в Україні вона супроводжувалася незвичайними явищами через сильні морози — в деяких областях бачили оптичну ілюзію, одразу кілька Місяців. Тож для городників у лютому залишився лише один "заборонений" день для роботи — і це 17 число.

Також слід нагадати класичний принцип роботи з місячним календарем: на спадаючому місяці робота орієнтована на розвиток кореневої системи (важливо для коренеплодів), на зростаючий місяць навпаки — головні зусилля спрямовані на розвиток вегетованої маси.

