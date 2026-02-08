Женщины будут возмущены. Это "стыдное" украинское слово имеет неожиданное происхождение
Изучение происхождения слов еще не раз преподнесет вам сюрпризы
В украинском языке слово "сором" означает стыд, позор, осквернение, а иногда обиду. Женщины будут по меньшей мере обижены, узнав о происхождении этого существительного.
"Телеграф" решил рассказать подробнее об этом лингвистическом казусе.
Лексема "сором" произошла от праславянского корня sormъ. Некоторые источники указывают на то, что в украинский она пришла через польский язык.
Сегодня украинское "сором", как и "ганьба" имеет прямой перевод на польский – wstyd. Это больше напоминает русский "стыд". Однако в языке наших западных соседей сохранилось слово srom, которое переводится как "вульва".
Как бы ни было обидно, но поляки называют "стыдным словом" только женский половой орган, мужчин это не касается.
В Словаре украинского языка отмечается, что слово "сором" имеет несколько значений:
- Чувство сильного смущения, в том числе из-за своего плохого поведения, недостойных действий, поступков и т.п.
- Дурная слава, бесчестие, позор
- В разговорном языке так могут называть половые органы
В качестве примеров последнего варианта можно привести украинских классиков.
"Галчан поривався першим увійти в хату, але молодиці не пускали його, бо він мужчина і йому не слід дивитись на дівочий сором", – писал Михайло Коцюбинский.
В свою очередь, Павло Загребельный использовал это слово для обозначения мужского полового органа: "Замість портів на Лучукові висіли смішні пацьорки, які не прикривали навіть сорому".
