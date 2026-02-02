Так ругались Коцюбинский и Панас Мирный: что означает слово "трясця"

Это слово имеет и одно неожиданное значение

Украинская брань — слово "трясця" может как быть заменой сленгового "жесть", так и полноправным проклятием. Основное значение этого слова – болезненное состояние, когда человека бросает то в жар, то в холод. Синоним – лихорадка. Однако оно уверенно закрепилось как выражение досады или недовольства, а также в значении "ничто".

Еще у Михаила Коцюбинского, Панаса Мирного и других украинских авторов встречается бранное недоброе пожелание человеку — "хай когось трясця візьме або б'є". Встречаются и более интересные формы — "трясця його матері", "трясця тобі в печінку", "трясця тобі в пуп". "— Бач, трясця його матері! — желіпнув Грицько.— І землю їй дай, ще й податки за неї плати", — писал Панас Мирный. "Ходім, вип’ємо, бий його трясця", — предлагал персонаж Коцюбинского.

Слово "трясця" встречается и на определение того, что с кем-то случилось несчастье, пришло время смерти, тогда говорят, что человека "трясця вхопила". Если же кто-то исчез неизвестно где или задерживается говорят "де його трясця носить?". В общем, слово тряска может просто выражать сильную эмоцию, восклицанием просто слова, или "Хай йому трясця".

Но еще об одном значении слова "трясця" знают не все. Еще в словаре начала 20 в. под редакцией Бориса Гринченко указано еще одно переносное значение — ничего. Пример употребления:

На нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить.

За таким чоловіком лиху трясцю матимеш, а не черевики.

