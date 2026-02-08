Жінки будуть обурені. Це "соромне" українське слово має несподіване походження

Вивчення походження слів ще не раз піднесе вам сюрпризи

В українській мові слово "сором" означає ганьбу, осквернення, а іноді образу. Жінки будуть щонайменше скривджені, дізнавшись про походження цього іменника.

"Телеграф" вирішив розповісти докладніше про цей лінгвістичний казус.

Лексема "сором" походить від праслов’янського кореня sormъ. Деякі джерела вказують на те, що в українську вона прийшла через польську мову.

Сьогодні українське "сором", як і "ганьба" має прямий переклад на польську – wstyd. Це більше нагадує російський "стыд". Однак у мові наших західних сусідів збереглося слово srom, яке перекладається як "вульва".

Як би не було прикро, але поляки називають "соромним словом" лише жіночий статевий орган, чоловіків це не стосується.

У Словнику української мови зазначається, що слово "сором" має кілька значень:

Почуття сильного збентеження, зокрема через свою погану поведінку, негідні дії, вчинки тощо

Погана слава, безчестя, ганьба

У розмовній мові так можуть називати статеві органи

Як приклади останнього варіанту можна навести українських класиків.

"Галчан поривався першим увійти в хату, але молодиці не пускали його, бо він мужчина і йому не слід дивитись на дівочий сором", — писав Михайло Коцюбинський.

Своєю чергою Павло Загребельний використав це слово для позначення чоловічого статевого органу: "Замість портів на Лучукові висіли смішні пацьорки, які не прикривали навіть сорому".

