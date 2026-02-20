Укр

Вы точно имеете это в шкафу. Дешевая хитрость от украинки не даст вам поскользнуться на льду (видео)

Татьяна Кармазина
Скользко на льду
Этот хитрый трюк с носками сделает ваши подошвы нескользящими

Зима снова сковала тротуары льдом, превратив их в опасный каток. Пока коммунальные службы пытаются обуздать последствия непогоды, украинцы делятся креативными и бюджетными способами удержаться на ногах и не оказаться в кабинете травматолога.

Когда под ногами чистый лед, а дойти до работы или магазина важно без травм, на помощь приходит неожиданная домашняя хитрость. Украинская блогерша Дарья (@darina_body_code) поделилась в своем Instagram видео, которое быстро привлекло внимание подписчиков своей практичностью и простотой.

Как не упасть на льду

Суть лайфхака поражает: чтобы обувь не скользила, женщина советует надевать носки прямо поверх ботинок. Ткань создает необходимое трение со льдом, что позволяет уверенно держаться на ногах даже в самых сложных условиях. Блогерша с юмором прокомментировала свой образ: "Balenciaga отдыхает".

Лайфхак: как превратить лед в асфальт за 0 гривен: выглядит - эпатажно, работает - безотказно. Уровень сцепления с дорогой — Бог

уверяет блогерша в Instagram

Пусть вид вас не пугает – это работает. Кстати, недавно киевляне в соцсетях иронически отреагировали на советы КГГА по передвижению во время гололеда. Жители столицы убеждены, что именно Виталий Кличко, известный своим жемчугом, лично выступил инициатором этих рекомендаций.

