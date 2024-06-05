"Пис*ка", "готовиться к земле", "2222 год" — рейтинг ляпов Кличко (видео)

В годовщину мэрской каденции главы столицы "Телеграф" подобрал топ-10 казусных ситуаций с мэром и его знаменитые оговорки

Виталий Кличко 5 июня 2014 года впервые принял присягу городского головы Киева и на десять лет возглавил власть в столице Украины. Подытоживая достижения и провалы мэра столицы, "Телеграф" собрал в условный рейтинг самые смешные и иногда скандальные оговорки, а также казусные ситуации, в которые попадал политик.

Как известно, некоторые из этих смешных ляпов впоследствии стали мемами, хитами в соцсетях и поводом для насмешек над городским головой. Подборка следует в хронологическом порядке.

Топ-10 языковых ляпов и казусов Кличко:

1. Среди последних казусов мэра – его длительная растерянность в прямом эфире. Так, в декабре 2023-го, комментируя аварию на синей ветке метро, городской голова сделал длительную паузу, пытаясь подобрать нужные слова, однако напрасно.

"Подводя итог, могу сказать, что сейчас по соображениям безопасности… ", — начал свою фразу мэр и дальше умолк на десять секунд.

2. В декабре 2021 года мэр, поздравляя украинцев и горожан с новым годом, оговорился и сказал следующее: "С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год… ".

3. Также в декабре того же года на одном из телеэфиров Кличко выдал еще один перл: " Вызовов очень много. Есть люди, которые видят позитив, я шучу по этому поводу, как мухи и бжелы ( имелось в виду пчелы, — Авт.). Бжелы ищут цветы, а мухи совсем другое".

4. В июне 2020-го Кличко допустил оговорку и не справился со словом "сенсационные" во время брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в столице. "У меня уже спрашивали после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения", — заявил глава города тогда.

При этом вместо слова "после" у него получилось "п*ська", а слово "сенсационные" Кличко произнес не сразу.

5. В январе-2019 на экономическом форуме в Давосе с Кличко произошел еще один словесный конфуз при обсуждении диджитализации Киева. Тогда мэр украинской столицы не сразу смог произнести слово "digitalization".

На записи с выступления видно, как мэр Киева пытается произнести "диджитализация", однако у него не очень хорошо это выходит.

6. Осенью 2015-го Кличко не удалось удивить своих избирателей спортивными упражнениями на турнике. Одна из присутствующих женщин сначала потребовала от него выполнения "солнышка" (специального упражнения на перекладине. — Авт.), а когда он не смог выполнить подтягивание на перекладине, остроумная дама вслух сравнила его с сосиской.

Кличко и все собравшиеся рассмеялись в ответ на ту реплику женщины. После чего специально для нее мэр выполнил подъем с переворотом.

7. В августе 2014 г. уже в статусе городского головы Кличко жаловался, что Кабинет министров Украины уже месяц не подписывал документы о назначении его советников на должность заместителей: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине".

8. Летом того же года городской голова перепутал слова и вместо "зиме" сказал "земле", комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону: "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле".

9. В ноябре 2013-го на тот момент лидер партии УДАР в эфире ток-шоу у Савика Шустера высказался несколько философски, после чего его цитата взорвала сеть: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать".

10. В декабре 2011-го в интервью российскому журналисту Владимиру Познеру, комментируя свое отношение к ветеранам УПА и сотрудничество некоторых украинцев с фашистскими оккупантами, Кличко выдал следующее: "Если человек надел форму СС, то есть четко… покрасил себя в эти цвета, в которые он покрасил себя…".

Отметим, сам городской голова, комментируя журналистам свои постоянные ляпы (в среднем эти перлы рождаются у него раз в год), что от некоторых своих крылатых фраз он даже в восторге. В частности, это касается фразы-мема о завтрашнем дне. Она даже вошла в "цитатник Кличко" — его авторскую самоироническую книгу, изданную в 2020-м.

А после оговорки про 2222 год мэр выпускал новогодний поздравительный календарь.

Также политик признавался медийщикам, что постоянно обижался на "шутки" о нем, звучавшие в "95 квартале", потому что у них "есть юмор, но есть и унижение".

Источники "Телеграфа" в КГГА тем временем рассказывают, что определенная политическая "нелюбовь" президента Украины Владимира Зеленского к Кличко в некоторой степени продиктована своеобразными личностными моментами.

Как оказалось, еще в 2000-х (когда Кличко после завершения спортивной карьеры начал делать первые политические шаги) во время закрытых звездных вечеринок и дней рождений мажоров, куда приглашали выступать "кварталовцев", якобы политик-боксер шутливо троллил Зеленского. И иногда даже с острыми выпадами.

А тот вроде бы мог обидеться на УДАРовца. Поэтому впоследствии "95 квартал" сделал Кличко чуть ли не постоянным объектом своих политических шуток. Кстати, в свое время актеры "Квартала" в своих юмористических номерах часто "обкатывали" также и "космического" мэра Киева — Леонида Черновецкого.

Как сообщалось, в марте этого года после скандала вокруг бывшего главы столичного метрополитена Виктора Брагинского в парламенте создали Временную специальную комиссию по изучению транспортных проблем города (в том числе аварии на синей ветке метро).

Также нардепы начали исследовать и некоторые другие острые вопросы жизнедеятельности Киева: ответственность городских властей, укрытия, угрозы для пассажиров столичной подземки из-за недостроя на Почтовой площади.