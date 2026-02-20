Рус

Ви точно маєте це у шафі. Дешева хитрість від українки не дасть вам посковзнутися на льоду (відео)

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Новина оновлена 20 лютого 2026, 17:25
Слизько на льоду. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей хитрий трюк зі шкарпетками зробить ваші підошви нековзними

Зима знову скувала тротуари льодом, перетворивши їх на небезпечну ковзанку. Поки комунальні служби намагаються приборкати наслідки негоди, українці діляться креативними й бюджетними способами втриматися на ногах і не опинитися в кабінеті травматолога.

Коли під ногами — чистий лід, а дійти до роботи чи магазину важливо без травм, на допомогу приходить несподівана домашня хитрість. Українська блогерка Дарина (@darina_body_code) поділилася у своєму Instagram відео, яке швидко привернуло увагу підписників своєю практичністю та простотою.

Як не впасти на льоду

Суть лайфхаку вражає: щоб взуття не ковзало, жінка радить надягати шкарпетки прямо поверх черевиків. Тканина створює необхідне тертя з льодом, що дозволяє впевнено триматися на ногах навіть у найскладніших умовах. Блогерка з гумором прокоментувала свій образ: "Balenciaga відпочиває".

Лайфхак: як перетворити лід на асфальт за 0 гривень: виглядає — епатажно, працює — безвідмовно. Рівень зчеплення з дорогою — Бог

запевняє блогерка в Instagram

Нехай вигляд вас не лякає — це працює. До речі, нещодавно кияни у соцмережах іронічно відреагували на поради КМДА щодо пересування під час ожеледиці. Жителі столиці переконані, що саме Віталій Кличко, відомий своїми перлами, особисто виступив ініціатором цих рекомендацій.

#Взуття #Ожеледь #Лайфхак