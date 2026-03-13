Выбор огородников: 4 сорта картофеля, который не боится болезней и дает стабильный урожай

Можно надеяться на хороший урожай, а можно сразу выбрать хороший посадочный материал, который не будет болеть

Фитофтороз или, как говорят в народе, фитофтора — опасное грибковое заболевание, от которого в значительной степени снижается урожайность картофеля. Но есть некоторые сорта, которые отличаются более высокой устойчивостью.

Итак, какие сорта картофеля не страдают от фитофтороза:

1. Лабелла. Картофель с кожурой красного цвета, созревает на 45 день после появления всходов. Хотя устойчивость к фитофторе у Лабеллы средняя, кроме этого этот сорт практически не болеет от вируса скручивания листьев и от парши. Универсальное предназначение.

Картофель "Лабелла"

2. Коннект. Отличный выбор для разумного огородника! Высокая стойкость к болезням, включая фитофтороз и гнили, сочетается с отменными вкусовыми качествами. Этот картофель хорошо хранится и способен давать отличные урожаи даже на песчаных грунтах. Созревает на 90-110 день.

Картофель "Коннект"

3. Ред Скарлетт. Старый, добрый и проверенный многими сорт. Ценится не только за устойчивость к фитофторе, но и за способность сопротивляться золотистой нематоде. Плотная структура мякоти идеально подходит для жарки. Хорошая транспортабельность, хорошая сохранность при длительном хранении. 70-80 дней.

Картофель "Ред Скарлетт"

4. Ривьера. Ультраранний сорт картофеля, отдающий урожая за рекордные 40-45 дней. За счет этой быстроты Ривьера "уходит" от вспышки фитофтороза. Опытные агрономы уверяют, что в южных регионах страны Ривьера способна отдавать 2 урожая в год, правда, для этого потребуются и двойные усилия по обеспечению поливом и удобрениями.

Картофель "Ривьера"

Фото: vesnodar.com.ua, soncesad.com

