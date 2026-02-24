"АТБ" будет продавать креветки на треть дешевле. Когда бежать в магазин

Дешевле можно будет купить два вида этих морепродуктов

Креветки в АТБ можно будет купить с большой скидкой. Уже с 25 февраля они будут продаваться по привлекательной акционной цене.

С 25.02.2026 по 03.03.2026 сеть супермаркетов "АТБ" будет продавать со скидкой в 30% неразобранные варено-мороженые глазированные креветки производства ТМ "Своя линия". Упаковка весом 900 граммов (90-120 шт/кг) будет стоить 180,90 грн. Цена без акции — 259,90 грн, сообщается на Facebook-странице "АТБ".

Упаковка креветок такого же веса, но более крупных (70-90 шт/кг) со скидкой в 30% обойдется в 188,90 грн. Старая цена — 269,90 грн.

Скидки на креветки в "АТБ"

Акция действует при наличии товара. Количество товара ограничено, поэтому любителям креветок не стоит медлить.

Что еще в АТБ будут продавать со скидками с 25 февраля

Также по акции будут продаваться чипсы картофельные "Своя линия" 200 граммов: сметана с зеленью, волнистые со вкусом крылышек барбекю или "Техасский стейк". Скидка – 40%, чипсы в период акции будут стоить 48,90 грн, цена без акции – 81,50 грн.

Акция на чипсы в "АТБ"

