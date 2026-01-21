Посвятил всю жизнь энергетике: что известно о трагически погибшем экс-главе "Укрэнерго"

Его многолетний вклад в развитие отрасли и личное участие в ликвидации последствий атак стали символом профессиональной преданности делу

На 47 году жизни трагически погиб член Правления "Укрэнерго" и бывший руководитель компании Алексей Брехт. Смерть настигла Алексея Брехта во время выполнения служебного долга.

Что нужно знать:

Он лично руководил работами на одном из энергообъектов, недавно повреждённых в результате вражеской атаки

Алексей Брехт более 24 лет работал в "Укрэнерго"

В 2024–2025 годах исполнял обязанности председателя Правления компании

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Отмечается, что Брехт второй день подряд лично руководил восстановительными работами на одном из недавно атакованных врагом энергообъектов.

Алексею Брехту было 47 лет. Более 24 из них он отдал работе в "Укрэнерго". В пресс-службе добавили, что в карьере мужчины было много разного опыта и должностей – от руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы до работы диспетчером и руководителем Диспетчерской службы. В последние годы Брехт отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи данных. А в 2024-2025 годах исполнял обязанности председателя Правления компании

"Нам будет не хватать Алексея Брехта особенно. Его опыт, энергия, готовность подсказать и помочь – всегда поддерживали нас в самые трудные времена. Его умение находить нестандартные решения при решении самых сложных задач – всегда вдохновляло. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Будем помнить всегда. Коллектив НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Алексей Брехт. Фото: "Укрэнерго"

Алексей Брехт — биография

Родился 30 марта 1978 года.

Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в КПИ им. Сикорского.

С 1999 года работал на Киевской ГАЭС, с 2001-го – в "Укрэнерго".

Возглавлял разделенное подразделение "Укрэнерго" – научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины, отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики; руководил службой перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".

Также имел опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

С июня 2022 года – член правления компании, с 5 сентября 2024 – и.о. председателя правления "Укрэнерго".

Алексей Брехт. Фото: "Укрэнерго"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 января скончался основатель "Нашего Формата" и общественной организации "Реформация" Владислав Кириченко.