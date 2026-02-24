"АТБ" продаватиме креветки на третину дешевше. Коли бігти в магазин

Дешевше можна буде купити два види цих морепродуктів

Креветки в "АТБ" можна буде купити з великою знижкою. Вже з 25 лютого їх продаватимуть по привабливій акційній ціні.

З 25.02.2026 по 03.03.2026 мережа супермаркетів "АТБ" продаватиме зі знижкою у 30% нерозібрані варено-морожені глазуровані креветки виробництва ТМ "Своя лінія". Упаковка вагою 900 грамів (90-120 шт/кг) буде коштувати 180,90 грн. Ціна без акції — 259,90 грн, повідомляється на Facebook-сторінці "АТБ".

Упаковка креветок такої ж ваги, але більших (70-90 шт/кг) зі знижкою у 30% коштуватиме 188,90 грн. Стара ціна — 269,90 грн.

Знижки на креветки в "АТБ"

Акція діє за умови наявності товару. Кількість товару обмежена, тому любителям креветок не варто зволікати.

Що ще в АТБ продаватимуть зі знижками з 25 лютого

Також по акції продаватимуться чипси картопляні "Своя лінія" 200 грамів: сметана із зеленню, хвилясті зі смаком крилець барбекю або "Техаський стейк". Знижка — 40%, чипси в період акції коштуватимуть 48,90 грн, ціна без акції — 81,50 грн.

Акція на чипси в "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" ще можна встигнути купити популярний шоколад від Roshen зі знижкою у 41%. Акція добігає кінця, тож варто поквапитися.