Укр

Этот овощ испортит блюдо: что лучше не добавлять в бульон

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Куриный бульон
Куриный бульон. Фото instagram.com

Секреты приготовления вкусного блюда

Сварить настоящий прозрачный бульон не так просто, как кажется. Даже один неудачный ингредиент способен превратить хрустальную жидкость в мутную массу с приглушенным вкусом. Чаще эту ошибку допускают с картофелем. Хотя он и универсален для супов и рагу, в классическом бульоне крахмал из картофеля быстро выделяется в воду, делая ее мутной и тяжелой, а мясной аромат менее выразительным. Об этом сообщает "Телеграф".

Бульон – это не просто суп, это основа, которую потом используют для приготовления других блюд: подлив, соусов, первых блюд. Его ценят за легкость, прозрачность и чистый, насыщенный вкус. Картофель быстро разваривается, мелкие частицы плавают в жидкости, а вернуть первоначальную прозрачность после этого почти невозможно. Именно поэтому классический бульон без крахмалистых овощей выглядит аппетитным и легким, тогда как бульон с картофелем уже напоминает готовый суп.

Чтобы получить идеально прозрачную жидкость, лучше выбирать овощи, не содержащие крахмала, но придающие аромат и легкую сладость. Это могут быть морковь, лук, корень сельдерея или пастернак. Они подчеркивают вкус мяса, делают бульон ароматным, но при этом не мутят его. Маленький кулинарный лайфхак: овощи и мясо всегда кладут в холодную воду, а поднимающуюся во время варки пену аккуратно снимают шумовкой. Так бульон останется кристально чистым даже после нескольких часов варки.

Еще один совет – не нарезать овощи очень мелко, особенно лук или пастернак. Большие кусочки отдают аромат медленнее и постепенно, а бульон приобретает насыщенность без мутности. И не забывайте, что варка на медленном, умеренном огне – залог прозрачного, легкого и ароматного результата.

Правильный бульон выглядит аппетитно и привлекает ароматом еще до того, как вы попробуете его на вкус. Поэтому в следующий раз, когда будете готовить основу для супа или соуса, оставьте картофель для готового супа, а в кастрюлю положите овощи, которые действительно помогут подчеркнуть вкус мяса и сохранят прозрачность жидкости.

Теги:
#бульон #Лайфхак #Готовим дома