Этот овощ испортит блюдо: что лучше не добавлять в бульон

Секреты приготовления вкусного блюда

Сварить настоящий прозрачный бульон не так просто, как кажется. Даже один неудачный ингредиент способен превратить хрустальную жидкость в мутную массу с приглушенным вкусом. Чаще эту ошибку допускают с картофелем. Хотя он и универсален для супов и рагу, в классическом бульоне крахмал из картофеля быстро выделяется в воду, делая ее мутной и тяжелой, а мясной аромат менее выразительным. Об этом сообщает "Телеграф".

Бульон – это не просто суп, это основа, которую потом используют для приготовления других блюд: подлив, соусов, первых блюд. Его ценят за легкость, прозрачность и чистый, насыщенный вкус. Картофель быстро разваривается, мелкие частицы плавают в жидкости, а вернуть первоначальную прозрачность после этого почти невозможно. Именно поэтому классический бульон без крахмалистых овощей выглядит аппетитным и легким, тогда как бульон с картофелем уже напоминает готовый суп.

Чтобы получить идеально прозрачную жидкость, лучше выбирать овощи, не содержащие крахмала, но придающие аромат и легкую сладость. Это могут быть морковь, лук, корень сельдерея или пастернак. Они подчеркивают вкус мяса, делают бульон ароматным, но при этом не мутят его. Маленький кулинарный лайфхак: овощи и мясо всегда кладут в холодную воду, а поднимающуюся во время варки пену аккуратно снимают шумовкой. Так бульон останется кристально чистым даже после нескольких часов варки.

Еще один совет – не нарезать овощи очень мелко, особенно лук или пастернак. Большие кусочки отдают аромат медленнее и постепенно, а бульон приобретает насыщенность без мутности. И не забывайте, что варка на медленном, умеренном огне – залог прозрачного, легкого и ароматного результата.

Правильный бульон выглядит аппетитно и привлекает ароматом еще до того, как вы попробуете его на вкус. Поэтому в следующий раз, когда будете готовить основу для супа или соуса, оставьте картофель для готового супа, а в кастрюлю положите овощи, которые действительно помогут подчеркнуть вкус мяса и сохранят прозрачность жидкости.