Цей овоч зіпсує страву: що краще не додавати в бульйон

Секрети приготування смачної страви

Зварити справжній прозорий бульйон не так просто, як здається. Навіть один невдалий інгредієнт здатен перетворити кришталеву рідину на каламутну масу з приглушеним смаком. Найчастіше цю помилку допускають із картоплею. Хоч вона й універсальна для супів і рагу, у класичному бульйоні крохмаль із картоплі швидко виділяється у воду, роблячи її мутною та важкою, а м’ясний аромат — менш виразним. Про це повідомляє "Телеграф".

Бульйон — це не просто суп, це основа, яку потім використовують для приготування інших страв: підлив, соусів, перших страв. Його цінують за легкість, прозорість і чистий, насичений смак. Картопля ж швидко розварюється, дрібні частинки плавають у рідині, а повернути первісну прозорість після цього майже неможливо. Саме тому класичний бульйон без крохмалистих овочів виглядає апетитним і легким , тоді як бульйон із картоплею вже нагадує готовий суп.

Щоб отримати ідеально прозору рідину, краще обирати овочі, які не містять крохмалю, але додають аромат і легку солодкість. Це можуть бути морква, цибуля, корінь селери або пастернак. Вони підкреслюють смак м’яса, роблять бульйон ароматним, але при цьому не мутять його. Маленький кулінарний лайфхак: овочі та м’ясо завжди кладуть у холодну воду, а піну, що піднімається під час варіння, акуратно знімають шумівкою. Так бульйон залишиться кришталево чистим навіть після декількох годин варіння.

Ще одна порада — не нарізати овочі дуже дрібно, особливо цибулю чи пастернак. Великі шматочки віддають аромат повільніше і поступово, а бульйон набуває насиченості без мутності. І не забувайте, що варіння на повільному, помірному вогні — запорука прозорого, легкого і ароматного результату.

Правильний бульйон виглядає апетитно і приваблює ароматом ще до того, як ви спробуєте його на смак. Тому наступного разу, коли готуватимете основу для супу чи соусу, залиште картоплю для готового супу, а в каструлю покладіть ті овочі, які дійсно допоможуть підкреслити смак м’яса і збережуть прозорість рідини.