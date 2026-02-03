Больше не забудете о приеме лекарств: украинка поделилась простым лайфхаком с таблетками

Этот способ одновременно простой и гениальный

В наше время многие люди регулярно принимают таблетки — от лекарств по назначению врача до витаминов и биодобавок. При плотном графике и большом количестве препаратов легко запутаться и забыть, была ли выпита очередная доза.

Именно эту проблему простым способом решила украинка, поделившаяся своим лайфхаком в соцсетях. Для наглядности она опубликовала фото своего метода.

На кадре видно, что девушка решила задачу самым очевидным способом — прямо на пластинке с лекарством она подписала дни недели над каждой таблеткой.

Достаточно взять ручку или маркер и кратко обозначить дни: "пн", "вт", "ср", "чт", "пт", "сб", "вс". Так сразу видно, была ли таблетка выпита сегодня, и не приходится гадать или вспоминать.

В комментариях отметили, что некоторые производители препаратов сами печатают такие обозначения на блистерах.

А кому-то удобнее писать не дни недели, а даты.

Другая интернет-пользовательница поделилась, что "проиграла эту битву" и купила специальную таблетницу.

Один из комментаторов рассказал, что ставит будильник с названием лекарства, которое нужно выпить.

Каждый может выбрать себе наиболее подходящий способ и отныне не пропускать прием витаминов или лекарств.

