Больше не будут "сифонить". Украинка показала лайфхак, как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Елена Руденко
Новость обновлена 03 февраля 2026, 10:04
Окно, девушка. Фото Коллаж "Телеграф"

Через окна может теряться немало тепла

Украину вновь накрыли сильные морозы, кроме того, Россия наносит удары, из-за которых многие жители страны остались без отопления. Украинцы делятся способами сохранить максимум тепла в домах.

Пользователь threads Margo Kienko рассказала, как уменьшить теплопотери через пластиковые окна. Через рамы проникает мороз, и иногда на стекле изнутри даже образуется лед.

Несколько несложных шагов могут решить проблему. Как рассказала автор публикации, ей удалось сделать так, чтобы холод не проходил в помещение через окна, лед больше не намерзает.

По словам женщины, окна нужно перевести из летнего в зимний режим. Однако в комментариях ей объяснили, что нет "летнего" режима, есть только не отрегулированное прилегание. После регулировки окно держит тепло гораздо лучше.

В раме есть 2-3 "розетки", как назвала их автор — они называются "цапфа". Туда нужно вставить ключ и крутить в сторону уплотнителя. В результате цапфа должна спуститься вниз.

До конца крутить не надо, розетка может и не опуститься полностью. Всё зависит от окна. Подкрутите немного, закройте окно и проверьте насколько плотнее стало закрываться. Если нужно еще, то закрутите еще немного. Короче работайте "по чуечке" плавными движениями, чтобы не сломать окно, — советует женщина

Ключ, чтобы подтянуть цапфы на окнах
Как затянуть пластиковые окна?
Цапфа должна опуститься
Дополнительно можно заклеить окна прозрачной лентой.

В комментариях добавили, что на цапфе есть метка, по ней нужно крутить к уплотнительному материалу. Для дополнительной защиты от холода автор заклеила окна прозрачной лентой.

