Один засіб — і рушники, як у дорогому готелі: що додати у пралку, щоб вони стали пухкими й ніжними

Марія Швець
Дата публікації
Рушники для тіла
Рушники для тіла. Фото instagram.com

Ці поради вам знадобляться

Махрові рушники після прання часто стають жорсткими та неприємними на дотик. Причина — накопичення залишків прального порошку у ворсинках, що робить тканину твердою і непухкою. У готелях цю проблему вирішують дуже просто: один доступний засіб повертає рушникам м’якість і шовковистість. Сьогодні ми розповімо, як повторити цей трюк у домашніх умовах. Про це інформує "Телеграф".

Експерти радять додавати у відсік для кондиціонера звичайний білий оцет. Для повного барабана достатньо однієї склянки, інший відсік заповніть порошком і виставте стандартний режим прання при 40°. Ця проста маніпуляція створює невидимий антистатичний шар на ворсі, завдяки чому рушники після сушіння стають пухкими та м’якими, немов щойно з готелю. Якщо залишаєтеся стурбовані запахом оцту, можна включити додаткове полоскання — воно усуне будь-який аромат.

Після прання важливо правильно розпушити тканину: кілька разів добре струсіть рушники прямо з барабана, щоб ворсинки піднялися. І не забувайте про сушку: відмовтеся від гарячих батарей і прямого сонця. Найкраще повісити рушники у провітрюваному приміщенні та дати їм висохнути природним шляхом. Саме так у готелях досягають пухкості і шовковистості, яку можна повторити вдома без зайвих витрат.

