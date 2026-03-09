Темный налет исчезнет за минуты: простой способ очистить чашки без химии

Со временем даже любимые чашки могут потерять опрятный вид.

На их стенках часто появляются темные пятна от кофе или чая, особенно если посуду не мыть сразу после использования. Такой налет выглядит неэстетично, однако избавиться от него можно довольно быстро и без дорогих средств. Существует простой способ, который поможет вернуть чашкам чистоту буквально за несколько минут. Об этом рассказывает "Телеграф".

Темные следы на посуде появляются из-за танинов — природных веществ, содержащихся в чае и кофе. Именно они постепенно покидают коричневый налет на стенках чашек. Хотя это не представляет опасности для здоровья, выглядит такая посуда не слишком привлекательно, особенно когда ее подают гостям.

В соцсетях пользователи часто делятся советами, как быстро справиться с этой проблемой. Один из популярных методов предполагает использование таблеток для очищения зубных протезов. По словам пользователей, это средство помогает эффективно растворить налет и вернуть посуде опрятный вид.

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно выполнить несколько простых шагов:

растворить одну таблетку для очищения зубных протезов в горячей воде;

залить полученный раствор в чашку;

оставить примерно на 10–15 минут;

после этого помыть посуду обычным способом.

Пользователи сети отмечают, что такой метод действует довольно мягко, но хорошо удаляет даже стойкие следы от напитков. Кроме чашек таким способом можно очищать и чайные ложки или другую посуду, на которой появился темный налет.

Есть и другой простой способ очищения, давно используемый в быту. Для этого достаточно смочить чашку водой и аккуратно потереть ее внутреннюю поверхность обычной поваренной солью. Мелкие кристаллы помогают постепенно удалить коричневые пятна и вернуть посуде чистый вид.