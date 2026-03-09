Темний наліт зникне за хвилини: простий спосіб очистити чашки без хімії

З часом навіть найулюбленіші чашки можуть втратити охайний вигляд.

На їхніх стінках часто з’являються темні плями від чаю або кави, особливо якщо посуд не мити одразу після використання. Такий наліт виглядає неестетично, проте позбутися його можна досить швидко і без дорогих засобів. Існує простий спосіб, який допоможе повернути чашкам чистоту буквально за кілька хвилин. Про це розповідає "Телеграф".

Темні сліди на посуді з’являються через таніни — природні речовини, що містяться у чаї та каві. Саме вони поступово залишають коричневий наліт на стінках чашок. Хоча це не становить небезпеки для здоров’я, виглядає такий посуд не надто привабливо, особливо коли його подають гостям.

У соцмережах користувачі часто діляться порадами, як швидко впоратися з цією проблемою. Один із популярних методів передбачає використання таблеток для очищення зубних протезів. За словами користувачів, цей засіб допомагає ефективно розчинити наліт і повернути посуду охайний вигляд.

Щоб скористатися цим способом, потрібно виконати кілька простих кроків:

розчинити одну таблетку для очищення зубних протезів у гарячій воді;

залити отриманий розчин у чашку;

залишити приблизно на 10–15 хвилин;

після цього помити посуд звичайним способом.

Користувачі мережі зазначають, що такий метод діє досить м’яко, але водночас добре видаляє навіть стійкі сліди від напоїв. Крім чашок, таким способом можна очищати й чайні ложки або інший посуд, на якому з’явився темний наліт.

Є й інший простий спосіб очищення, який давно використовують у побуті. Для цього достатньо змочити чашку водою і акуратно потерти її внутрішню поверхню звичайною кухонною сіллю. Дрібні кристали допомагають поступово видалити коричневі плями і повернути посуду чистий вигляд.