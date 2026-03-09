Час переглянути свій графік: як часто насправді треба міняти постільну білизну

Кожен має це знати

Свіжа постільна білизна — це не лише про затишок та комфорт. Ліжко є одним із найбільш інтенсивно використовуваних текстильних об'єктів у нашому домі, тому варто підтримувати гігієну.

"Телеграф", посилаючись на дані Femcafe.hu, розповість, скільки разів треба змінювати постільну білизну. Зазначається, що протягом лише однлеграфієї ночі тіло людини може виділяти від 0,5 до 1 літра рідини, навіть якщо ми цього не помічаємо.

Окрім вологи, на тканині накопичуються мікрочастинки шкіри, залишки косметичних засобів, засобів для догляду за волоссям, а також пил та пилок, що потрапляють із повітря.

Зміна постільної білизни

Два рази на місяць — багато чи мало

Хоча візуально простирадла чи підковдри можуть здаватися чистими (без плям чи неприємного запаху), вони швидко стають закритим середовищем із підвищеною вологістю та теплом. Це створює ідеальні умови для накопичення пилових кліщів та бактерій, які неможливо побачити неозброєним оком.

Скільки разів треба змінювати постільну білизну

Фахівці наголошують, що традиційне перестилання ліжка раз на два тижні або раз на місяць — це радше психологічний компроміс, аніж дотримання норм гігієни. Для підтримки справжньої чистоти текстиль, який безпосередньо контактує зі шкірою протягом 7–9 годин щоночі, потребує набагато частішої уваги.

Хоча кожен сам визначає свій побутовий графік, загальна тенденція у сфері Home & Design схиляється до того, що зміна білизни має відбуватися значно частіше, ніж ми звикли вважати "нормою".

