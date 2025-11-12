Продавцы молчат об этом – почему надо немедленно выбросить коврик из ванной комнаты

Большинство людей не знают: этот предмет в ванной нужно стирать почаще.

Главный источник бактерий в санузле – это не грязный унитаз. Самой грязной вещью оказался обычный коврик для ванной, который большинство людей чистят слишком редко.

Что нужно знать

Самый грязный предмет в ванной – коврик

Из-за влажности и остатка мыла на нем размножаются бактерии и грибок

Стирать коврик стоит раз в несколько месяцев

Об этом пишет Insider со ссылкой на профессиональную уборщицу Бейли Карсон, эксперта компании Angi. По ее словам, именно коврик накапливает больше влаги, остатков мыла и грязи, что со временем создает благоприятную среду для развития плесени и бактерий.

Почему коврик становится домом для микробов

Каждый раз, выходя из душа, человек становится на коврик, и тот впитывает воду и мыло. Постоянная влажность, в сочетании с микрочастицами, оседающими в воздухе после смывания унитаза (в случае совмещенного санузла), влечет за собой накопление бактерий и неприятный запах.

Как часто нужно стирать коврик

По словам Карсон, большинство людей стирают коврики один-два раза в год, хотя это нужно делать каждые несколько месяцев. Регулярная стирка помогает предотвратить появление грибка и вредных микроорганизмов.

Если коврик можно стирать в машинке, достаточно обычного цикла стирки с последующей сушкой. Пластиковые или прорезиненные модели лучше очищать вручную – с помощью перекиси водорода или разбавленного раствора отбеливателя.

Коврик резиновый на присосках

Как вычистить коврик:

Замочить в ванной присосками или низом вверх на несколько часов.

После замачивания поверхность следует потереть щеткой, особенно в углах и углублениях. Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку.

После очищения коврик нужно хорошо просушить, желательно – в вертикальном положении.

Как уменьшить количество бактерий в санузле

Чтобы снизить распространение бактерий, эксперты советуют закрывать крышку унитаза перед смыванием. Это помогает избежать попадания микрочастиц на пол, полотенца или тот же коврик.

