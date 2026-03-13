Вибір городників: 4 сорти картоплі, яка не боїться хвороб та дає стабільний урожай

Можна сподіватися на хороший урожай, а можна одразу вибрати хороший посадковий матеріал, який не хворітиме

Фітофтороз або, як кажуть у народі, фітофтора — небезпечне грибкове захворювання, від якого значною мірою знижується врожайність картоплі. Але є деякі сорти, які відрізняються вищою стійкістю.

Отже, які сорти картоплі не страждають від фітофторозу:

1. Лабелла. Картопля зі шкіркою червоного кольору, дозріває на 45 день після появи сходів. Хоча стійкість до фітофтори у Лабелли середня, крім цього, цей сорт практично не хворіє від вірусу скручування листя і від парші. Універсальне призначення.

Картопля "Лабелла"

2. Коннект. Відмінний вибір для розумного городника! Висока стійкість до хвороб, включаючи фітофтороз та гнилі, поєднується з відмінними смаковими якостями. Ця картопля добре зберігається і здатна давати відмінні врожаї навіть на піщаних грунтах. Дозріває на 90-110 день.

Картопля "Коннект"

3. Ред Скарлетт. Старий, добрий та перевірений багатьма сорт. Цінується не тільки за стійкість до фітофтори, але і за здатність чинити опір золотистій нематоді. Щільна структура м’якоті ідеально підходить для смаження. Хороша транспортабельність, хороша безпека при тривалому зберіганні. 70-80 днів.

Картопля "Ред Скарлетт"

4. Рів’єра. Ультраранній сорт картоплі, що дає врожай за рекордні 40-45 днів. За рахунок цієї швидкості Рів’єра "уникає" спалаху фітофторозу. Досвідчені агрономи запевняють, що у південних регіонах країни Рів’єра здатна віддавати 2 врожаї на рік, щоправда, для цього будуть потрібні й подвійні зусилля щодо забезпечення поливом та добривами.

Картопля "Рів’єра"

