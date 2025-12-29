Визит Трампа может изменить позицию Рады: экс-глава МИД объяснил, как это возможно

Проголосуют ли депутаты за предложения Трампа — эксминистр дал прогноз

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на украинских парламентариев, если приедет в Украину.

Что нужно знать

Министры Франции и Германии после Минска не смогли убедить украинских депутатов проголосовать за нужные изменения

Трамп заявил, что готов приехать в Украину, если это спасет много жизней

Успех предполагаемого визита американского президента зависит от конкретных предложений.

Об этом Пристайко рассказал в эфире Radio NV. По его словам, успех такой миссии будет зависеть от конкретных предложений Трампа.

Эксглава МИД напомнил о том, что после заключения Минских договоренностей министры иностранных дел Франции и Германии приехали в украинский парламент. Они пытались убедить народных депутатов проголосовать за нужные перемены.

"Им казалось, что они могут приехать и убедить наш "непослушный" парламент, чтобы они проголосовали за нужные изменения. Тогда им это не удалось, но надо заметить, что тогда и не было столь масштабной кровопролитной войны, как сейчас", — сказал Пристайко.

Вадим Пристайко

Дипломат считает, что сейчас ситуация иная. Если приедет президент Соединенных Штатов, он может донести важную информацию до депутатов и их избирателей. США могут показать, что отвечают за свои слова. Когда американская сторона просит проголосовать за что-то, у нее есть определенная цель.

"Дональд Трамп мог бы донести до украинских парламентариев, и их избирателей, что США отвечают за свои слова. Только тогда такая миссия может добиться успеха", — пояснил бывший министр.

Поддержат ли народные депутаты предложения Трампа, сложно предсказать. Пристайко отметил, что все зависит от конкретного плана, предложенного американским президентом.

Напомним, Дональд Трамп заявил о готовности посетить Украину. Он сказал это во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Американский лидер не хочет обязательно уезжать, но готов это сделать, если визит поможет завершить войну.

"Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать… Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-нибудь другое, я точно буду готов это сделать", — сказал Трамп.

Напомним, "Телеграф" публиковал главные заявления Зеленского после встречи с Трампом. Он говорил о гарантиях безопасности, прекращении огня и референдуме.