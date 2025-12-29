Візит Трампа може змінити позицію Ради: ексглава МЗС пояснив, як це можливо

Чи проголосують депутати за пропозиції Трампа — ексміністр дав прогноз

Колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що президент США Дональд Трамп зможе вплинути на українських парламентарів, якщо приїде в Україну.

Що треба знати

Міністри Франції та Німеччини після Мінська не змогли переконати українських депутатів проголосувати за потрібні зміни

Трамп заявив, що готовий приїхати в Україну, якщо це врятує багато життів

Успіх можливого візиту американського президента залежить від конкретних пропозицій.

Про це Пристайко розповів в ефірі Radio NV. За його словами, успіх такої місії залежатиме від конкретних пропозицій Трампа.

Ексглава МЗС нагадав про те, що після укладення Мінських домовленостей міністри закордонних справ Франції та Німеччини приїхали до українського парламенту. Вони намагалися переконати народних депутатів проголосувати за потрібні зміни.

"Їм здавалось, що вони можуть приїхати і переконати наш "неслухняний" парламент, щоб вони проголосували за потрібні зміни. Тоді їм це не вдалось, але треба зауважити, що тоді й не було такої масштабної кровопролитної війни, як зараз", — сказав Пристайко.

Вадим Пристайко

Дипломат вважає, що зараз ситуація інша. Якщо приїде президент Сполучених Штатів, він може донести важливу інформацію до депутатів і їхніх виборців. США можуть показати, що відповідають за свої слова. Коли американська сторона просить проголосувати за щось, вона має певну мету.

"Дональд Трамп доніс до українських парламентарів, і їхніх виборців, що США відповідають за свої слова. Лише тоді така місія може досягнути успіху", — пояснив колишній міністр.

Чи підтримають народні депутати пропозиції Трампа, складно передбачити. Пристайко зазначив, що все залежить від конкретного плану, який запропонує американський президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну. Він сказав це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Американський лідер не хоче обов'язково їхати, але готовий це зробити, якщо візит допоможе завершити війну.

"Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати… Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити", — сказав Трамп.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом. Він говорив про гарантії безпеки, припинення вогню та референдум.